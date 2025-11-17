Donald Trump anticipa que podría abrir conversaciones con Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que "podría haber conversaciones" de su administración con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ya que en el marco del despliegue militar de Washington en el Caribe "Venezuela quiere hablar", dijo.

El mandatario estadounidense, citado por agencias internacionales, consideró que debido al interés de Venezuela "podríamos mantener conversaciones con Maduro y ver cómo resulta. Ellos quieren hablar", afirmó este domingo en diálogo con la prensa en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en el estado de Florida, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Trump habló poco después del anuncio del Departamento de Estado sobre la designación, a partir de la próxima semana del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés), un grupo al que Washington vincula con Maduro, aunque el Gobierno de este último dice que es "un invento".

Según pudo saber Noticias Argentinas, el presidente estadounidense no precisó la fecha de las conversaciones ni quién las llevaría adelante, y remarcó que es Venezuela quien "quisiera hablar", aunque él no sabe de qué se trata. "Yo hablo con cualquiera, veremos qué pasa", mencionó.

El titular de la Casa Blanca reconoció, ante una pregunta de los periodistas, que esta designación "permite" que Washington ataque los activos de Maduro o infraestructura dentro de Venezuela, pero matizó que él no ha dicho que hará tal cosa.

"Nos permite hacer eso, pero no hemos dicho que vamos a hacer eso, y podríamos discutir con Venezuela", aseguró.