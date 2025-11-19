PUBLICIDAD

Coronel Moldes
Expo Técnica
Abuso sexual contra una menor
Cristina Kirchner
Causa Andis
Papa León XIV
Miguel Angel Russo
Los Simpson
Microtráfico
Deportes

Cómo fue la reacción de Carlos Bilardo al enterarse de la muerte de Miguel Ángel Russo

Bilardo y Russo coincidieron en dos etapas en Estudiantes de La Plata: la primera vez fue en el debut del “Miguelo”, en 1975; y la segunda se dio en el regreso del “Doctor” al banco de suplentes del “Pincha” en 1982.
Miércoles, 19 de noviembre de 2025 17:50
El hermano de Carlos Bilardo, Jorge Bilardo, reveló que le contó al exentrenador campeón del mundo que falleció Miguel Ángel Russo y su reacción fue “quedarse inmóvil y lagrimear”.

“Cuando le conté a Carlos (Bilardo) sobre la muerte de Miguel (Russo), se quedó quieto y lagrimeó”, contó Jorge en una entrevista para el programa radial Super Deportivo.

Bilardo y Russo coincidieron en dos etapas en Estudiantes de La Plata: la primera vez fue en el debut del “Miguelo”, en 1975; y la segunda se dio en el regreso del “Doctor” al banco de suplentes del “Pincha” en 1982.

“Sí, se lo contamos, pobre Miguel, la luchó mucho. Cuando se lo conté quedó quieto, estábamos justo mirando un partido de Boca, donde estaban las banderas de Miguel y ahí le dije: 'Mirá, fijate que falleció Miguel'. Lagrimeó un poquito”, reveló Jorge Bilardo.

Y agregó: "Se dio cuenta porque veía muchos homenajes a Miguel. Ahí nos dimos cuenta que teníamos que decirle. Yo fui al velorio en La Bombonera, pero Carlos no porque no se puede mover mucho".

