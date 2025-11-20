Barceló Crece: nuevo Campus en La Rioja

El rector de la Fundación Barceló, Lic. Axel Barceló, presentó el anteproyecto para la edificación del nuevo Campus de la Sede La Rioja. La obra, de gran magnitud, refleja el compromiso de la institución con el desarrollo educativo, científico, productivo y social de la región.

El nuevo Campus propone un diseño innovador, sustentable y orientado al bienestar estudiantil, que integrará espacios para la formación, la investigación y la vida universitaria.

En total, el proyecto contempla más de 12.000 m2 de edificación que incluirán 30 nuevas aulas, 20 laboratorios, un Centro de Simulación, auditorio, espacio deportivo-cultural, residencias universitarias y oficinas administrativas.

“Este nuevo campus refuerza nuestro compromiso con el desarrollo académico, científico y productivo local. Queremos que la comunidad Barceló continúe habitando espacios formativos de calidad que favorezcan la enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo integral. Con más de 30 años de trayectoria en La Rioja, este proyecto reafirma la confianza que la provincia depositó en nosotros y nos impulsa a seguir creciendo junto a su comunidad”, destacó el Lic. Axel Barceló.

Esta ampliación acompaña el crecimiento estudiantil sostenido de la Fundación Barceló en la región, y abre nuevas oportunidades para la educación superior, la innovación, el desarrollo científico y el trabajo conjunto con la comunidad riojana. Es un proyecto que consolida la visión de futuro y responsabilidad social de la institución, reafirmando su apuesta por una educación de excelencia y por el desarrollo local, regional e internacional.

Acerca de la Fundación Barceló

La Fundación Barceló es una institución privada de educación superior universitaria con más de 50 años de trayectoria. Con sedes estratégicamente ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, La Rioja y Santo Tomé (Corrientes), ofrece carreras de grado y posgrado aprobadas por el Ministerio de Educación y acreditadas por la CONEAU, además de programas de formación continua.

Su enfoque académico combina excelencia científica, innovación y compromiso social, brindando a los estudiantes una formación integral. A través de convenios con universidades y organizaciones líderes, tanto en Argentina como en otros países, promueve el intercambio académico y la inserción profesional en un contexto global.

En constante expansión, la Fundación Barceló refuerza su rol en la docencia, la investigación y la vinculación con la comunidad, consolidándose como un referente en la educación superior.

