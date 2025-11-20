Se rompió el acuerdo: el IPS dio de baja el convenio con el Círculo Médico de Salta

En medio de la crisis por la prestación de servicios médicos en la provincia, el Instituto Provincial de Salud de Salta decidió dar por terminado el convenio que mantenía con el Círculo Médico.

La medida fue comunicada a través de una carta documento y se conoce en un contexto de fuerte conflicto, atravesado por los retrasos en los pagos y la suspensión de la atención a los afiliados desde el lunes pasado.

La notificación formal llegó durante la noche del miércoles, mientras los profesionales del sector se encontraban reunidos en una asamblea evaluando los pasos a seguir frente a la deuda acumulada y la incertidumbre sobre la continuidad del sistema.

Hasta el momento, desde el IPS no dieron detalles sobre cómo se reorganizará la cobertura médica para los afiliados tras la finalización del acuerdo.

Ayer desde el IPS, expresaron "muchos profesionales están comenzando a firmar convenio directo" y que los médicos "tienen hoy la posibilidad de convertirse en prestadores directos". En tanto desde el CMS, confirmaron que el IPS envió notas a profesionales que trabajan en los consultorios propios del organismo, intimandolos a que se conviertan en prestadores directos.



