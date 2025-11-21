Una policía grabó videos en Tik Tok con el uniforme, desató un escándalo y fue suspendida

Un escándalo se desató semanas atrás en la Policía de la Ciudad luego de que trascendiera que una mujer agente se ponía el uniforme para hacer contenido sexual en redes sociales. Cuando las autoridades tomaron conocimiento del hecho, la Policía le inició un sumario y fue suspendida de su cargo.

En varios videos que subía tanto a Tiktok, como a X y a la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, a Nicole se la puede ver en casi todas las tomas con el uniforme de la Policía de la Ciudad puesto y realizando distintas actuaciones con otras personas. Incluso, a pesar de que en Tiktok no se puede subir contenido explícito sexual por las normas de convivencia, en Onlyfans sí lo hacía.

El escándalo surgió cuando ella se tomó licencia médica. En ese marco, su caso fue derivado a la junta de la Policía de la Ciudad para determinar su aptitud psicofísica. Al investigarla, se detectaron videos en las cuentas @itsnicolehot y @itsoficialnicole. “Se observa a la oficial junto a otra persona jugando al pool, ambas vistiendo el uniforme institucional sin distintivos identificatorios”, indicaron las autoridades. De acuerdo al informe que redactaron sus superiores, la conducta “afecta notablemente el prestigio de la institución” y constituye un “uso indebido de las prendas y equipo policial asignado”.

Es por eso que se determinó que el caso está lejos de tratarse de un tema de libertad de expresión, ya que involucra la preservación del orden público y los principios rectores de la Seguridad Pública establecidos en la Ley 5688.

Tras la intervención de Asuntos Internos y el traspaso del sumario a la Oficina de Transparencia y Control Externo, se abrió un sumario administrativo y el 16 de octubre fue pasada a disponibilidad, por lo que no podrá ejercer el cargo.