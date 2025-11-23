Donald Trump acusa a Ucrania de tener “cero gratitud" hacia Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó este domingo al Gobierno de Ucrania de demostrar “cero gratitud” hacia los esfuerzos desplegados por Washington para resolver el conflicto bélico entre ese país y Rusia".

"Los líderes ucranianos mostraron cero gratitud por nuestros esfuerzos", publicó Trump en su cuenta de la red Truth-Social, y destacó que su Gobierno recibió la crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania “heredada” de la administración de su antecesor, Joe Biden.

El mandatario norteamericano sostuvo que el conflicto “empezó mucho antes de que yo asumiera mi segundo mandato, durante la Administración de 'Sleepy' Joe Biden, y solo ha empeorado", aseguró.

El gobierno de Trump viene anunciando que tiene preparado un plan de paz con una solución negociada, aunque anticipó que no va a revelar por ahora su contenido, en función de que las conversaciones con ambas partes aún no finalizaron.

Keith Kellogg, enviado de los Estados Unidos para las conversaciones de paz que se llevaron a cabo en Anchorage, Alaska, manifestó que la etapa más difícil de las negociaciones son los últimos detalles.

"Estamos cerca de lograrlo", afirmó Kellogg, mientras Rusia se manifestó abierta a las negociaciones con Ucrania y su presidente, Vladímir Putin, aclaró que esta iniciativa podría sentar las bases para un acuerdo de paz definitivo.