Rosario de Lerma: Detienen a una joven trans y termina muerta en un hospital

La Unidad Fiscal de Femicidios investiga la muerte de una mujer trans de 34 años, ocurrida este miércoles por la noche en el hospital de Rosario de Lerma, luego de haber estado demorada en una dependencia policial.

Según el primer parte oficial, el hecho se inició alrededor de las 20.30, cuando personal policial intervino en Plaza Evita al advertir que cuatro personas consumían bebidas alcohólicas en la vía pública. Tres se retiraron, pero la mujer se negó a identificarse y fue demorada.

Tras una revisión médica de rutina, fue trasladada a la Comisaría Segunda del Distrito de Prevención 11 para completar el procedimiento de identificación. Una vez corroborados sus datos, el personal policial se dirigió a la celda para informarle que iba a recuperar la libertad.

En ese momento, de acuerdo con la información brindada por los fiscales intervinientes, la mujer habría intentado quitarse la vida utilizando una prenda de vestir, se habla de una remera. De inmediato se le practicaron maniobras de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, mientras se aguardaba una ambulancia.

El traslado al hospital local se realizó a las 21.48. A las 22.15, personal médico informó su fallecimiento.

Dudas

Sin embargo, en redes sociales y entre allegados se expresaron dudas sobre la versión oficial. Versiones que circulan en el Valle de Lerma indican que el hecho habría ocurrido pasadas las 20.30 dentro de una celda de la comisaría, donde la joven trans se encontraba detenida por una contravención tras una denuncia vecinal. También se señaló que no trascendió si había otras personas detenidas en el calabozo que pudieran dar testimonio de lo ocurrido.

La familia de la víctima manifestó su reclamo para que se esclarezca lo sucedido, remarcando que la joven estaba bajo custodia del Estado. En ese sentido, esperan los informes oficiales de la autopsia y de las pericias forenses para conocer la causa exacta del fallecimiento.

La identidad no fue difundida oficialmente y la investigación se encuentra en sus primeras etapas. Habrá que ver cómo avanza en las próximas horas la investigación.