Franco Colapinto largará último en el Gran Premio de Qatar tras una mala clasificación

Franco Colapinto enfrentará una nueva frustración en su temporada de Fórmula 1, luego de que una mala clasificación lo dejara en la última posición de la grilla de partida para el Gran Premio de Qatar. El piloto argentino, que corre con el Alpine, no logró avanzar más allá de la primera ronda (Q1), registrando un tiempo de 1:21.137, lo que lo dejó fuera de la pelea por posiciones más altas en el circuito de Lusail.

El mal día de Colapinto comenzó temprano, durante la carrera Sprint del sábado, donde se ubicó último en el orden de llegada, sin poder encontrar ritmo con su coche. En esa prueba, Oscar Piastri se llevó la victoria, mientras que Colapinto admitió su frustración: “Estuve yendo muy lento toda la vuelta para abrir el gap con Pierre y quedé atrás de Stroll; no pude hacer una vuelta limpia. Es frustrante", expresó después de la carrera.

El sábado por la tarde, el mal rendimiento continuó. En la clasificación para la carrera principal, Colapinto no pudo mejorar su tiempo y quedó eliminado en la Q1, siendo uno de los eliminados junto a Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Lewis Hamilton y Lance Stroll.