Central Córdoba vs. Racing EN VIVO: la academia busca una victoria que lo alivie tras quedar afuera de la Libertadores

Racing visita a Central Córdoba por el partido correspondiente a la decimocuarta fecha del Torneo Clausura.

El encuentro se disputa en el estadio Madre de Ciudades y es dirigido por Luis Medina, secundado en el VAR por Gaston Monson.

Racing necesita una victoria inmediata, encadenar una racha perfecta en el tramo final del Clausura y aguardar resultados favorables en la tabla anual. El margen de error es mínimo y el club asume esta visita a Santiago del Estero como un punto de inflexión.

Central Córdoba llega con envión y con la oportunidad de alcanzar la cima de la Zona B, ya que cumula tres presentaciones sin derrotas, con dos triunfos consecutivos, el último por 1-0 frente a Huracán.