3 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Juana Tinelli
Allanamiento en Tartagal
Asociación del Fútbol Argentino
Lali Espósito
Tini Stoessel
Siniestro vial en Salta
Clima en Salta
Liga Profesional de Fútbol
Escándalo
Especial
Deportes

Central Córdoba vs. Racing EN VIVO: la academia busca una victoria que lo alivie tras quedar afuera de la Libertadores

El encuentro se disputa en el estadio Madre de Ciudades y es dirigido por Luis Medina, secundado en el VAR por Gaston Monson.
Lunes, 03 de noviembre de 2025 19:25
Racing visita a Central Córdoba por el partido correspondiente a la decimocuarta fecha del Torneo Clausura.

El encuentro se disputa en el estadio Madre de Ciudades y es dirigido por Luis Medina, secundado en el VAR por Gaston Monson.

Racing necesita una victoria inmediata, encadenar una racha perfecta en el tramo final del Clausura y aguardar resultados favorables en la tabla anual. El margen de error es mínimo y el club asume esta visita a Santiago del Estero como un punto de inflexión.

 

Central Córdoba llega con envión y con la oportunidad de alcanzar la cima de la Zona B, ya que cumula tres presentaciones sin derrotas, con dos triunfos consecutivos, el último por 1-0 frente a Huracán.

 

