VIDEO. Clima en Salta: lluvia, arcoíris y alerta por tormentas durante 24 hs

Una tormenta de considerable intensidad cayó en algunos barrios de la ciudad de Salta este domingo a partir de las 15. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya emitió una alerta amarilla por tormentas que estará vigente desde esta noche y se extenderá hasta el lunes por la noche, es decir, casi 24 horas de manera ininterrumpida. Aunque en algunas zonas la misma se transformó en naranja

"Durante este período, se prevé la caída de granizo, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de hasta 90 km/h. Se espera que la acumulación de agua supere los 40 mm en algunas áreas", expresa el SMN en su breve informe.

Las lluvias de las próximas horas harán descender la temperatura máxima de este lunes.

Áreas afectadas por el alerta naranja

El alerta naranja por tormenta incluye la capital salteña y varias localidades cercanas, como Cerrillos, Guachipas, La Viña, Zona baja de Chicoana, Zona baja de La Caldera, Zona baja de Rosario de Lerma y la Zona montañosa de Cafayate. Según el SMN la misma se extenderá desde la noche del domingo hasta la mañana del lunes.

Áreas afectadas por el alerta amarilla

Las localidades afectadas por el alerta amarilla incluyen las Yungas de Iruya, Orán y Santa Victoria, donde se prevé la presencia de tormentas acompañadas de ráfagas de viento y caída de granizo. El fenómeno se reactivará en la tarde y noche del lunes, con condiciones climáticas inestables que podrían generar acumulación de agua significativa en algunas áreas.

Además, el SMN alertó sobre la posibilidad de tormentas en los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos, especialmente durante la noche de este domingo.

Un arcoíris atraviesa a la ciudad

Luego de que un manto gris cubriera la capital durante la tarde del domingo, el sol volvió asomarse junto a un arcoíris que muchos salteños plasmaron en sus redes sociales.

Foto: Pablo Yapura

El tiempo en Salta, día a día:

Este domingo se intensificará hacia la noche la inestabilidad y se esperan probables precipitaciones. Para el lunes, se la mínima se ubicará en los 18°C y una máxima de 26°C, con tormentas persistentes, especialmente por la tarde y noche, acompañadas de lluvias intensas y viento.

El martes mantendrá temperaturas estables, con 18°C de mínima y 31°C de máxima. Las lluvias seguirán siendo esporádicas. Para el miércoles, el clima se estabiliza un poco, alcanzando los 19°C de mínima y 32°C de máxima, con menores lluvias.

El jueves será más fresco, con 20°C de mínima y 29°C de máxima, y una baja probabilidad de tormentas. El viernes tendrá mínimas de 18°C y máximas de 32°C, con cielo parcialmente nublado y pocas probabilidades de lluvia. Finalmente, el sábado las temperaturas estarán entre los 18°C de mínima y 27°C de máxima, con algunas lluvias débiles durante el día.