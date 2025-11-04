"El balance es altamente positivo y Noce se queda", aseguró Segura

Anoche se terminó de cerrar la renovación del vínculo entre el Centro Juventud Antoniana y el DT Germán Noce, que continuará al frente del plantel que competirá en el próximo torneo Federal A, edición 2026.

Luego de la charla del martes, de ahora en más llegará el turno para que la directiva del club antoniano apunte a la organización con respecto a los pedidos del técnico, con el fin de llevar adelante el proceso que se pondrá marcha próximamente.

Del torneo pasado, el presidente del club de la Lerma, Juan Carlos Segura realizó el siguiente análisis: "El balance es altamente positivo. Se logró el objetivo. Clasificamos para jugar los octavos de final, una instancia decisiva por el segundo ascenso. Pienso que el año que viene vamos a estar más cerca del objetivo que nos propongamos".

El dirigente del santo, amplió: "La idea fue no pelear por el descenso, sino llegar a los puestos más arriba y es lo que se logro. Creo que acompaño mucho la gestión que ordenamos desde el mes de diciembre del año pasado. Teníamos entendido de que los resultados deportivo iban a venir de la mano del trabajo institucional".

Segura destacó que "no diría que trabajamos en forma apresurada. Lo hicimos con muchísimo más orden. Conformamos un plantel muy interesante. No logró conformarse en un ciento por ciento el grupo porque en este torneo se jugaron nada más que 26 partidos. El grupo necesita mucho más tiempo de conformación. Es por eso que apostamos a la continuidad del cuerpo técnico, que decidirá quienes serán los jugadores que se van a quedar para trabajar en vistas al año que viene".

Con relación a las exigencias en un club como Juventud, explicó: "Entiendo la ansiedad de la gente, pero las cosas para hacerse se tienen que hacer bien y ordenadamente. Hemos conseguido mucho más resultado positivo en la faz deportiva. La idea es continuar en forma ordenada, a medida que sigamos avanzando y acomodando el orden financiero. Se tiene que entender que Juventud ya no puede volver a pasar por todo lo que ha pasado. Tienen que tener paciencia sobretodo".