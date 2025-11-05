El Congreso no tendrá receso en diciembre por las sesiones extraordinarias y las reformas

El Gobierno confirmó que las sesiones extraordinarias del Congreso tendrán lugar desde el 10 de diciembre hasta el 31 de diciembre, con la meta de aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria, según confirmaron fuentes oficiales.

La convocatoria se formalizará en los próximos días pero el oficialismo ya avanza en negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas para reunir los votos necesarios para sancionar el Presupuesto en Diputados entre el 11 y el 31 de diciembre.

La discusión del Presupuesto demandará casi todo diciembre, por lo que se estimaba que las reformas laboral y tributaria se debatirán en una segunda convocatoria a extraordinarias para enero y febrero, señalaron fuentes parlamentarias.

Presupuesto 2026

El oficialismo consiguió el martes el despacho de mayoría en la Comisión de Presupuesto gracias al doble voto del presidente de ese cuerpo, Alberto 'Bertie' Benegas Lynch, aunque siempre tuvo como meta tratar la ley de gastos y recursos para 2026 con la nueva composición del cuerpo, donde pasará a tener junto a bloques aliados la primera minoría.

Cuando emplazaron al oficialismo, los bloques opositores aspiraban a votar el Presupuesto en las sesiones ordinarias, pero el resultado electoral cambió los planes y, si bien no pierden las esperanzas de conseguir el número para sesionar, hoy no tenían garantizado los 129 diputados para abrir el debate.

Negociaciones con los gobernadores

Dilatar los tiempos le permite al Gobierno avanzar en las negociaciones con los gobernadores para incluir algunos cambios en el proyecto y garantizar así los votos para aprobar el Presupuesto antes de fines de diciembre.

Esas conversaciones serán encaradas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Eduardo 'Lule' Menem.

El Congreso, desde diciembre

Desde diciembre, La Libertad Avanza (LLA) tendrá entre propios y aliados 115 diputados y podrá sumar el respaldo de siete legisladores de Innovación Federal; dos de Producción y Trabajo y uno de Libertad y Futuro, con lo cual solo necesitará del aval de tres legisladores más.

Pero para avanzar con rapidez con el Presupuesto en sesiones extraordinarias debe conformar la comisión respectiva para firmar un nuevo dictamen, ya que todos los despachos de comisión caducan el 30 de noviembre, al finalizar las sesiones ordinarias.