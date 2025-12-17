Máxima tensión: Venezuela escolta a buques petroleros y desafía a EEUU

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo ayer que continuará "el comercio para allá y para acá" del petróleo de su país, luego de que el mandatario de EEUU, Donald Trump, anunciara un "bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan" de la nación suramericana, y acusó a su homólogo norteamericano de tener una "pretensión guerrerista".

Los dichos del líder bolivariano ocurrieron horas después de que varias fuentes, según el diario The New York Times, dijeron haber visto a buques de la Armada de Venezuela escoltando barcos petroleros de exportación, lo que incrementa el riesgo de una eventual confrontación en alta mar. Esas embarcaciones -que no figuran en la lista de sancionadas por EEUU- zarparon del Puerto de José, en la costa este, entre la noche del martes y la mañana de ayer, rumbo a los mercados asiáticos.

"Venezuela seguirá comerciando"

"Es ilegal (...) pretender impedir el libre comercio naval en los mares y océanos del mundo. (...) Venezuela seguirá comerciando todos sus productos, (...) seguirá el comercio para allá y para acá de nuestro petróleo y de todas nuestras riquezas naturales", afirmó Maduro en un encuentro con integrantes de la 'Sociedad Bolivariana', en Caracas.

El mandatario aseveró que el "único dueño legítimo por los siglos de los siglos" de las riquezas y tierras del país suramericano es su pueblo.

Consideró como "una pretensión guerrerista y colonialista" la declaración de Trump, quien dijo esperar que desde Caracas "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a su nación.

"Ya todo el mundo ve la verdad, la verdad ha sido develada, se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un gobierno títere que no duraría ni 47 horas que llegue a entregarle la Constitución, la soberanía y todas las riquezas y convierta a Venezuela en una colonia. Sencillamente, eso no va a pasar", aseguró.

"Guerra, no"

Maduro afirmó también que desde su país se han opuesto a la guerra en medio de las tensiones con EEUU, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca de Venezuela. "¿Guerra? Hemos dicho que no", declaró.

En ese sentido, el líder chavista señaló que su país tiene el nivel de "unión nacional más poderoso" y que tiene el objetivo de hacer respetar su soberanía.

Además, llamó a los militares de Colombia a una "unión perfecta" con Venezuela a favor de la soberanía de estas naciones vecinas, cuyos Gobiernos rechazan el despliegue aeronaval estadounidense y sus ataques contra embarcaciones que estarían cargadas con drogas.

La semana pasada, el Comando Sur de EEUU, dio un giro en sus operativos -destinados al narcotráfico- en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa del país suramericano y fue interceptado bajo una orden judicial.