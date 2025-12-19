Víctor “Tano” Riggio vuelve al ruedo: nuevo DT de Sarmiento de La Banda

Víctor “Tano” Riggio regresa al fútbol santiagueño para tomar las riendas de Sarmiento de La Banda, un club con grandes expectativas para la temporada 2026. El entrenador salteño, conocido por su exitoso paso por Central Norte, donde logró el histórico ascenso a la Primera Nacional, será el nuevo director técnico de un equipo que buscará dar el gran salto del Torneo Federal A a la Primera Nacional. Además afrontará con ambición la Copa Argentina.

El anuncio, que fue confirmado este viernes por diversos medios santiagueños, ya era un rumor en el ambiente futbolístico, como lo había anticipado Info del Estero. La llegada de Riggio a La Banda marca el inicio de una nueva etapa para el club, que se prepara para enfrentar un calendario exigente en el que se destacan varios duelos clave, entre ellos, un enfrentamiento con Juventud Antoniana.

El regreso del "Tano" a la escena santiagueña no es solo una vuelta a la provincia, sino también una oportunidad para que Riggio demuestre nuevamente su capacidad para potenciar equipos del ascenso. En su carrera, dirigió a equipos como Atlético Tucumán, Independiente Rivadavia de Mendoza, Gimnasia y Tiro, Central Córdoba, Juventud Antoniana y Unión Aconquija de Catamarca, entre otros. Su experiencia en el ascenso es lo que lo convierte en una figura clave para Sarmiento, que apunta a ser protagonista de la temporada.

El proceso de negociación entre Riggio y la dirigencia de Sarmiento de La Banda avanzó rápidamente en los últimos días. Solo quedaba por definir un último aspecto: el presupuesto que el club asignará para las incorporaciones del próximo año. Tras acuerdos previos, las partes esperaban llegar a un consenso definitivo en cuanto a las condiciones económicas para el armado del plantel. Con ese tema resuelto, el anuncio oficial de la contratación se concretó esta mañana, segçim informó Info del Estero.

El nuevo desafío de Víctor Riggio será un reto de grandes proporciones. En Sarmiento, lo ven como el hombre indicado para conducir al equipo hacia nuevos horizontes, apoyándose en su capacidad para sacar lo mejor de los jugadores y en su conocimiento del fútbol del interior.

Fuente Info del Estero