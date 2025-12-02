Salta registró 148 casos de VIH en el primer semestre

En el marco del Día Mundial de la Respuesta al VIH/sida, el Ministerio de Salud Pública difundió los datos del primer semestre de 2025: Salta registró 148 nuevos casos de infección por VIH, una cifra que mantiene la tendencia sostenida de diagnósticos en población joven y adulta.

Según el Boletín Epidemiológico provincial, el 66% de los diagnósticos corresponde a hombres y el 91% se concentra entre los 20 y 59 años. El grupo etario más afectado es el de 20 a 29 años, con 52 nuevos diagnósticos, seguido por el segmento de 30 a 39 años, con 37 casos. Ambos representan más del 60% del total reportado en la primera mitad del año.

Las autoridades sanitarias remarcaron que más del 98% de los contagios se producen por relaciones sexuales sin protección. Por ello, insistieron en la importancia del uso del preservativo y del diagnóstico temprano, fundamental para iniciar tratamiento y evitar nuevas transmisiones.

En este 1 de diciembre, fecha instituida en 1988 para fortalecer la prevención y la respuesta global frente al VIH, Salud Pública recordó que el test rápido es gratuito, voluntario, confidencial y está disponible en todos los centros de salud de la provincia, junto con profilácticos e información para una prevención integral.

Testeos

Para conmemorar la jornada, se realizaron testeos rápidos en la sede del Programa VIH, ITS y Hepatitis Virales en Salta Capital y en los hospitales Materno Infantil, Del Milagro, Arturo Oñativia, Papa Francisco y Miguel Ragone. También hubo operativos de consejería y diagnóstico en centros de salud de barrios como Limache, 20 de Junio, Villa Las Rosas, Autódromo, Floresta, Santa Ana I y San Luis. También hubo una jornada muy concurrida en la Usina Cultural.

Las actividades alcanzaron además a gran parte del interior, con jornadas de testeo en Colonia Santa Rosa, Embarcación, Hipólito Yrigoyen, Pichanal, Tartagal, Cafayate, Cerrillos, Chicoana, Molinos, Rosario de Lerma, Metán, El Quebrachal y Rosario de la Frontera, entre otras localidades.

El Ministerio recordó que en Argentina 141 mil personas viven con VIH y se registran en promedio 5300 nuevos diagnósticos cada año, por lo que reforzar la prevención y el acceso a pruebas sigue siendo clave.