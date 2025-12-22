En Salta se analiza el nuevo récord de turismo argentino en Brasil

Brasil marcó un nuevo récord de visitantes extranjeros mientras se desploma el sector en Argentina, informó el Ministerio de Turismo de ese país. Los turistas llegados al país vecino alcanzaron los 9 millones en el año, sobre todo por los argentinos que decidieron vacacionar allí en el contexto del dólar barato. De esos 9 millones, 3 fueron argentinos. El dato golpea también a nuestra provincia de dos maneras.

De acuerdo con datos oficiales, el desempeño de los nuevos visitantes en Brasil superó anticipadamente la meta del Plan Nacional de Turismo, que proyectaba recibir 8,1 millones de visitantes recién en 2027.

El fuerte incremento también se reflejó en el ingreso de divisas: entre enero y noviembre de este año, los turistas extranjeros dejaron 7,1 millones de dólares en la economía brasileña, cifra cercana a los 7,300 alcanzados durante todo 2024, según el Banco Central de Brasil.

El Ministerio de Turismo de Brasil atribuyó el desempeño al avance en infraestructura turística, la ampliación de la conectividad aérea y campañas de promoción internacional.

Al contrario de lo que sucede en Argentina, el Gobierno Federal financió más de 270 obras de infraestructura turística en estados y municipios de todas las regiones. Ese impulso tuvo impacto en el empleo: en 2025 el sector registró más de 1,5 millones de admisiones formales, con un saldo neto cercano a 90.000 nuevos puestos de trabajo.

La situación en Salta

En nuestra provincia el golpe es doble. Por un lado, muchos de esos turistas nacionales que antes venían a visitarnos se van ahora a las playas brasileñas. Por otro, hay una reducción marcada en el turismo por la crisis de coyuntura económica. También se debe agregar la baja en el ingreso de extranjeros al país por el dólar bajo y los precios altos.

"Yo te comparto el análisis que hacemos de nuestro sector. Lo primero que hay que entender es que la composición del mercado de Salta y del norte en general, pero hablemos de Salta, que tiene un 70% de mercado interno, que es nacional, y un 30% turismo receptivo, que vendría a ser el mercado extranjero", dijo el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf.

"Nosotros sabemos que este verano va a ser más difícil de lo normal; ya el verano de 2025 fue difícil. ¿Pero por qué? Pasan dos cosas, hay dos factores que nos afectan. El primero es que, con la coyuntura económica actual, hay un público que, por la pérdida del poder adquisitivo, no puede viajar. Somos conscientes que el turismo es uno de los gastos que primero se recorta cuando hay crisis de consumo, sobre todo. Y el segundo factor es que si hay un mercado que todavía puede viajar, pero que hoy en día encuentra precios más competitivos en el exterior, como es el caso de Brasil, que hay que sumarle que también devaluó", analizó Assaf.

Facundo Assaf.

Desde Buenos Aires hay ofertas de pasajes aéreos que cuentan entre 400 y 600 mil pesos para enero y febrero. Un pasaje aéreo Buenos Aires Salta, económico, con suerte se encuentra entre 250 y 300 mil pesos, también en enero y febrero. Lo mismo con el alojamiento, en Brasil es fácil encontrar habitaciones de hotel a 25.000 pesos argentinos en el segmento más económico. O un 5 estrellas, en Florianópolis, a 400 mil pesos la habitación frente al mar. Mientras que en Salta, una habitación doble en un 5 estrellas ronda los 240.000 y 300 mil pesos la noche. Comer sale más barato en Brasil que en Salta. Un almuerzo económico cuesta entre pesos (30-50 reales), mientras que una cena en un restaurante de playa puede llegar hasta los 25 mil pesos por persona.

"También hay que tener en cuenta que, por los años anteriores, con gobiernos anteriores, era mucho más difícil salir del país. Teníamos impuesto país, el 35% de inversos brutos, de ganancias, etc. Entonces tu ticket, en lo que vos gastabas en el exterior, se aumentaba casi un 60%. Al bajarse esa barrera también, el argentino aprovecha para salir afuera. El otro factor es que Brasil haya devaluado, que nosotros tengamos un dólar un poco atado para contener la inflación, hace que los precios en el exterior sean más competitivos. Sabemos que para este verano el precio del dólar va a estar alrededor de los 1.500, no va a ser los 1.000 que eran en el verano pasado. Eso también lo tenemos en cuenta. Pero bueno, sabiendo todo esto, nosotros como Cámara, lo que buscamos es brindar herramientas a las empresas para aumentar su competitividad, pensando en el verano. Herramientas como Código Salta, que es una web donde están presentes la mayoría de los municipios, con ofertas turísticas, con ofertas que van del 20% en adelante. Que también ahora se sumó Flybondi, una aerolínea, que ofrece 20% de descuento en viajes hacia Salta. Entonces eso, creemos, aumenta la competitividad. Otra herramienta es la Cuota sin Interés, que pueden pagar en productos turísticos, con las tarjetas del Banco Maestro. También tenemos convenio con NaranjaX, para que le da algún beneficio extra al cliente. Entonces son herramientas que utilizamos para sortear esta temporada de la mejor manera posible", explicó el empresario.

El desplome del turismo receptivo

En el contexto del dólar barato para contener la inflación, Argentina volvió a posicionarse como principal país emisor de turismo a Brasil, con 3,1 millones de visitantes entre enero y noviembre, un incremento del 82,1% interanual.

El encarecimiento de Argentina, en relación a la región, hizo que el país tuviera un pésimo año en relación al turismo receptivo.

Según precisó el Indec en su informe de "Estadísticas del turismo internacional", específicamente en cuanto a turistas, ingresaron entre enero y octubre 4.288.000, una baja del 16% en relación a los que entraron a Argentina entre enero y octubre del año pasado.

En cambio, el turismo emisivo sufrió una disparada durante el 2025, ya que la cantidad de argentinos que decidieron vacacionar en el exterior entre enero y octubre de este año fue de 10,4 millones, una fuerte alza del 49,9% respecto a los que viajaron durante el 2024.