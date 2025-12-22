PUBLICIDAD

Policiales

Caso María Cash: los últimos días de la diseñadora de moda, un detalle crudo de su estado de vulnerabilidad

La Cámara Federal de Salta revocó el sobreseimiento del camionero Héctor Romero que la vio por última vez a la diseñadora de moda. El fallo advirtió que persisten indicios y zonas oscuras que impiden desvincular de manera definitiva a Héctor David Romero
Lunes, 22 de diciembre de 2025 17:18
En el fallo mediante el cual la Sala I de la Cámara Federal de Salta, integrada por los jueces Santiago French, Ernesto Solá Espeche y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, resolvió revocar el sobreseimiento del camionero Héctor David Romero, los magistrados realizaron una reconstrucción minuciosa de los últimos días de María del Carmen Cash. De ese análisis surge un recorrido errático, atravesado por el aislamiento, el miedo y un estado de vulnerabilidad progresivo, que el tribunal considera un dato central para comprender el contexto de su desaparición.

Lunes 4 de julio de 2011: María Cash partió desde la Terminal de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, con destino a San Salvador de Jujuy. El fallo remarca que inició el viaje sin un itinerario definido ni una red de contención en destino.

Martes 5 de julio: durante el trayecto descendió del micro en San Miguel de Tucumán y luego retomó viaje hacia el norte. Ese mismo día volvió a bajar en Rosario de la Frontera (Salta), donde mantuvo al menos 16 comunicaciones telefónicas con familiares y allegados, un dato que el tribunal asocia a un estado de inquietud y desorientación.

Noche del 5 de julio: un camionero que la trasladó hasta La Banda (Santiago del Estero) declaró que María Cash se mostraba confundida, que decía no tener dinero ni comida y que realizó comentarios incoherentes. El fallo destaca este episodio como una primera señal clara de desamparo material y emocional.

Jueves 7 de julio, madrugada: alrededor de la 1.14, ingresó por sus propios medios a la guardia del Hospital San Bernardo, en la ciudad de Salta. Fue observada por el personal como desorientada, con mirada perdida, y apenas pudo brindar sus datos personales. Al ser llamada por el médico, no respondió y se retiró sin recibir atención.

Jueves 7 de julio, mañana: fue vista caminando sola por inmediaciones del hospital y del centro de la ciudad. Ese día, según consta en el expediente, no atendió más de 30 llamadas de su entorno familiar: 19 de su hermano Máximo, 8 de su madre, una de su padre y varias de otros contactos, lo que marcó un quiebre abrupto en la comunicación.

Viernes 8 de julio, madrugada: golpeó la puerta de una vivienda ubicada sobre avenida Monseñor Tavella, en la ciudad de Salta, donde pidió refugio hasta el amanecer. La testigo declaró que María Cash manifestó tener miedo, un dato que el fallo resalta de manera expresa como indicador de temor concreto y percepción de riesgo.

Viernes 8 de julio, tarde: fue vista caminando sola por General Güemes y, finalmente, en la rotonda de Torzalito, donde hizo dedo y subió al camión conducido por Héctor David Romero.

El tribunal subraya que Romero fue la última persona que tuvo contacto comprobado con María Cash, en un contexto en el que la joven se encontraba sola, desorientada, sin recursos y en una situación de extrema vulnerabilidad.

Desde ese momento, María Cash desapareció sin dejar rastros. Para la Cámara, la secuencia previa impone un deber reforzado de investigación, que impide clausurar la causa mientras subsistan hipótesis razonables sobre lo ocurrido.

 

 

