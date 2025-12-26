Este año ya se realizaron 192 vuelos sanitarios

La Dirección General de Emergencias (SAMEC) realizó 192 vuelos sanitarios entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025, en el marco del sistema de traslados aéreos destinado a pacientes críticos que requieren atención de alta complejidad. Las operaciones se llevaron adelante en articulación con la Dirección General de Aviación Civil y permitieron el traslado de 283 personas en toda la provincia.

Del total de pacientes transportados, 44 fueron neonatos, 111 niños y 128 adultos, según detalló el director general de Emergencias, Daniel Romero. En cuanto a la modalidad de los vuelos, 106 se realizaron dentro de la provincia, 43 tuvieron carácter interprovincial y otros 43 correspondieron a evacuaciones desde zonas de difícil acceso, donde no es posible ingresar con ambulancias terrestres.

Ambulancia aérea

Salta cuenta con un sistema de ambulancia aérea que permite derivar pacientes críticos a centros hospitalarios de mayor complejidad, tanto dentro como fuera del territorio provincial. El servicio también se utiliza para personas que deben someterse a tratamientos especializados, estudios de alta complejidad o cirugías que no pueden resolverse en hospitales locales.

La asignación de helicópteros o aviones sanitarios se define a partir de la información brindada por el hospital solicitante y se coordina entre el Ministerio de Salud Pública, el SAMEC y la Dirección Provincial de Aviación Civil. Para cada operativo se evalúan las necesidades clínicas del paciente, las condiciones meteorológicas, el terreno y otros factores operativos.

Las aeronaves cuentan con equipamiento médico completo para el traslado de pacientes críticos, como respiradores, monitores multiparamétricos, incubadoras y sistemas de oxígeno. Además, cada vuelo es acompañado por personal de salud especializado en evacuación aérea. Según la complejidad del caso, en un mismo operativo pueden trasladarse más de un paciente, siempre que las condiciones lo permitan.

Atención prehospitalarias

En el mismo período, el SAMEC brindó 31.312 atenciones prehospitalarias en el área de cobertura de la Capital, con un promedio de 95 asistencias diarias. A través del Sistema de Emergencias 911 se recibieron 131.844 llamadas, de las cuales el 23,7% requirió intervención sanitaria.

Durante 2025, la Dirección General de Emergencias desarrolló capacitaciones en atención inicial de emergencias, reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, obstrucción de vías aéreas y trabajo en altura, entre otros contenidos.

Actividad de la base Orán

En San Ramón de la Nueva Orán, donde funciona una base del SAMEC desde julio de 2022, el equipo asistencial realizó 4625 atenciones prehospitalarias hasta el 30 de noviembre de este año. En esa ciudad también se concretaron 39 coberturas en eventos y se dictaron 12 capacitaciones. Además de la atención diaria, el SAMEC brinda cobertura sanitaria en eventos masivos.