Un año con exportaciones mineras récord en Salta

La minería en Salta estuvo marcada en 2025 por dos situaciones que parecen contradictorias. Por un lado se registró por primera vez desde la pandemia un estancamiento y leve retroceso en la creación del empleo en el sector, debido a la caída en las inversiones en exploración de litio, por la baja del precio internacional de ese mineral. Mientras que, por otro lado, las exportaciones mineras de la provincia tienen este año cifras récord, explicadas por el exponencial crecimiento del valor del oro, que benefició la producción de la mina salteña Lindero.

Pese al parate laboral descripto, que afecta sobre todo a los proveedores mineros locales, el balance de la actividad en la provincia es positivo: además de la mejora en las ventas al exterior, se destaca que ya están en marcha tres plantas de litio (entregando sus primeras producciones) y una cuarta está en proceso de construcción, con una inversión de US$2.500 millones. Las perspectivas, por lo tanto, son alentadoras. Sin mencionar lo que puede ocurrir si, finalmente, arranca la construcción de la mina de cobre Taca Taca, que significaría la creación de más de 3.000 puestos de trabajo y una inversión de US$3.700 millones.

Las exportaciones mineras crecieron un 56% en Salta. Entre enero y noviembre de este año, las ventas de este sector sumaron US$454 millones, de acuerdo a un reciente informe de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera. Según el estudio, la incidencia de la producción minera explicó el 44,2% de las exportaciones de toda la provincia en los mismos 11 meses.

Es el cuarto distrito con mayores exportaciones mineras del país.

Actividad del primer semestre

La Dirección de Estadísticas de la Provincia acaba de publicar un panorama sobre la actividad minera que permite conocer la composición detallada de las exportaciones. Si bien es referente al primer semestre de este año, sirve para entender hacía dónde y qué produce Salta en minerales.

El documento da cuenta que entre enero y junio, la provincia vendió hacia otros países US$205,1 millones en productos mineros, lo que representó un incremento interanual del 53,7% en valor y del 52,5% en peso respecto del mismo período de 2024.

Según el informe, que fue elaborado con base en datos de comercio exterior del INDEC, las exportaciones mineras salteñas se concentraron principalmente en dos grandes rubros: productos metalíferos, que explicaron el 67% del valor exportado, y productos no metalíferos, con una participación del 32,8%. En menor medida se registraron envíos de rocas de aplicación (0,2%) y de piedras preciosas o semipreciosas, estas últimas con una participación marginal del 0,01% del total.

Dentro de los productos metalíferos, el oro fue el principal componente de las exportaciones mineras de Salta. Durante el primer semestre, las ventas externas de este mineral alcanzaron los US$135,4 millones, lo que representó el 66% del total exportado por el sector y una suba interanual del 39,5%. El informe aclara que se trata de barras doré, una aleación de oro y plata que se exporta para su refinación final en el exterior

El litio mostró el mayor dinamismo relativo. Las exportaciones del mineral alcanzaron los US$39,5 millones, con un crecimiento interanual del 168,4%, consolidándose como el segundo producto minero de mayor relevancia, con una participación del 19,3%.

En tanto, los boratos totalizaron US$27,7 millones, equivalentes al 13,5% del total exportado y con un aumento del 40,4% en comparación con el primer semestre de 2024. El cobre tuvo una participación menor, del 0,8%, mientras que el resto de los productos, entre ellos perlita, plomo y otros minerales, explicó el 0,4% restante.

Exportaciones mineras de Salta

Desde el punto de vista del volumen exportado, el perfil productivo difiere del valor. En términos de peso, el 93,7% de las exportaciones mineras de Salta correspondió a productos no metalíferos, mientras que los metalíferos (oro) representaron apenas el 1,1%, debido a su mayor valor agregado por tonelada. Las rocas de aplicación concentraron el 5,2% del total exportado en kilogramos

Sobre los destinos, las exportaciones mineras salteñas llegaron a 42 países durante el primer semestre de 2025, frente a los 31 registrados en igual período del año anterior. Los cinco principales mercados, Estados Unidos, Brasil, Alemania, China y Sudáfrica, concentraron el 90,6% del valor total exportado. Estados Unidos se mantuvo como el principal destino, con US$ 130,6 millones, seguido por Brasil (US$ 21,9 millones), Alemania (US$ 13,6 millones) y China (US$ 13,4 millones), este último con un crecimiento interanual superior al 300%. Sudáfrica completó el grupo con US$6,5 millones.

El informe destaca además una diversificación geográfica de los envíos, con la incorporación de nuevos destinos, en su mayoría asiáticos y europeos, lo que amplía el alcance internacional de la minería salteña. En términos de rubros, el oro tuvo como principal destino a Estados Unidos, que absorbió el 93,8% de esos envíos, mientras que los no metalíferos se dirigieron mayoritariamente a Brasil y Alemania.

La provincia concentra casi el 15% de los puestos del país

El sector minero empleó en la provincia de Salta a 5.730 trabajadores en abril de 2025, lo que ubicó al distrito en el segundo lugar a nivel nacional en cantidad de puestos de trabajo directos, solo por detrás de Santa Cruz. Ese volumen representó el 14,8% del empleo minero total del país, de acuerdo con los últimos datos oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación y el Indec.

A nivel nacional, en el mismo mes se registraron 38.801 puestos de trabajo en la minería, lo que implicó una caída del 0,8% respecto de marzo y una disminución interanual del 5,3% en comparación con abril del año anterior. Del total de empleos mineros del país, el 12,8% correspondió a mujeres.

En el caso de Salta, el empleo minero mostró también una evolución contractiva. Los puestos registrados en abril significaron una baja del 2,4% frente al mes previo y una reducción del 6,5% interanual. El 18,3% de los puestos de trabajo mineros fueron ocupados por mujeres, que es el mayor porcentaje en todo el país dentro del rubro.

Dentro del noroeste argentino, Salta lideró el empleo minero directo regional. En abril, la provincia se ubicó en el primer lugar en cantidad de trabajadores, seguida por Jujuy, con 3.475 puestos, y Catamarca, con 2.502 empleos. El resto de las provincias del NOA —Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja— concentraron en conjunto 607 trabajadores del sector.

El pico de empleo directo en Salta se registró en abril de 2024, con 6.129 puestos.