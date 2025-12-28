Milei confirmó que Argentina pagará los vencimiento de deuda de enero

"Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas", fueron las palabras con las que el presidente Javier Milei confirmó que el país cumplirá con las obligaciones del próximo años. Y señaló que el ministro de Economía, Luis Caputo, es quien está abocado a obtener los fondos para hacer frente a esas obligaciones del Estado.

A lo largo de 2026, el país deberá afrontar vencimientos de deuda por más de 12 mil millones de dólares. En lo inmediato, en los primeros días de enero, la Argentina deberá cancelar pagos por US$4.200 millones.

En una entrevista ayer por Radio Mitre, el presidente Milei confirmó que el gobierno asumirá la totalidad de la cuota de deuda, que vence el próximo 9 de enero. "Argentina va a pagar, va a pagar", aseguró.

Al ser consultado si para cumplir esa obligación el Gobierno tomará deuda, el jefe de Estado sostuvo que "eso lo va a resolver el ministro Caputo, quien entiende como nadie el valor de pagar. Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas".

Días atrás, el ministro Caputo explicó por redes sociales que la voluntad de su cartera era reducir la recurrencia a Wall Street.

El mandatario formuló declaraciones radiales luego de que el Senado convirtió en ley el Presupuesto 2026 y la "Inocencia fiscal", considerados claves por el Ejecutivo para avanzar en la estabilidad fiscal.

Reservas récord

En otro tramo de la entrevista, Milei se refirió al aumento de las reservas del Banco Central, que cerraron la semana con un nuevo récord de acumulación durante la gestión libertaria al alcanzar los US$43.610 millones.

"Pasaron las elecciones legislativas nacionales, se desplomó el 'riesgo kuka' y se empezó a recuperar la demanda de dinero. Algún mérito debemos tener por cumplir las metas… Otra de las cosas imposible que fuimos revirtiendo: somos el gobierno que más reservas compró en la historia, 30 mil millones de dólares", aseguró el Presidente.

