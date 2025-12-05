Alertan de posible "traición" de EEUU a Ucrania y Europa

Líderes europeos, entre ellos el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtieron en una llamada telefónica el lunes pasado que Estados Unidos podría traicionar a Ucrania y a Europa en las negociaciones para un acuerdo de paz, mostrando su desconfianza hacia Washington, según una transcripción de la conversación obtenida por el medio alemán Der Spiegel.

Según esta fuente, en la llamada también participaron el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, su par finlandés, Alexander Stubb, uno de los pocos líderes europeos que tiene una muy buena conexión con el mandatario de EEUU, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"Existe la posibilidad de que EEUU traicione a Ucrania en el tema territorial, sin claridad sobre garantías de seguridad", habría dicho Macron en la llamada, según la transcripción que cita el semanario germano, que cita que para Zelensky habría "un gran peligro".

Las exigencias rusas de cesiones territoriales son uno de los puntos más delicados de las negociaciones.

Merz a su vez dijo, según el texto, que Zelensky debía ser "extremadamente cuidadoso en los próximos días".

"Están jugando juegos, tanto con vosotros como con nosotros", habría afirmado el canciller alemán, probablemente refiriéndose a los negociadores estadounidenses Steve Witkoff, un magnate inmobiliario, y Jared Kushner, yerno de Trump.

Der Spiegel afirma que mientras que los europeos elogian públicamente la nueva iniciativa de paz de Washington, el documento de la llamada muestra que, además de Merz y Macron, otros participantes de la llamada tampoco confían en los dos emisarios estadounidenses.

Stubb también advirtió contra el dúo negociador norteamericano, según la misma fuente. "No debemos dejar sola a Ucrania y a Volodímir con estos tíos", dijo. Rutte coincidió con el finlandés, según la transcripción.

A las consultas entre los europeos y Zelensky habían precedido el fin de semana conversaciones entre el asesor de seguridad ucraniano Rustem Umérov y los negociadores de Trump en Miami.

Ataques rusos dejan cinco muertos

Ataques rusos ocurridos ayer causaron la muerte de dos civiles en la región de Donetsk y de otros tres en la sureña Jersón. Además, dañaron infraestructuras energéticas en la ciudad de Odesa, informaron las autoridades ucranianas.

Los dos fallecidos en Donetsk se encontraban en la ciudad de Kostiantínivka, que está situada cerca del frente y es uno de los objetivos de las fuerzas rusas en la región.

En Jersón, las víctimas mortales se registraron en la parte de la región que sigue bajo control ucraniano.