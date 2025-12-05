Rodrigo Paz apuesta por revertir el desprestigio de Bolivia en los pasos fronterizos: "Saquean al turista"

Con apenas semanas de gestión, Rodrigo Paz eligió una autocrítica directa y, sobre todo, poco habitual entre mandatarios bolivianos: el reconocimiento de que el trato al turista extranjero se ha convertido en un obstáculo serio para la economía y el turismo regional. Sus declaraciones apuntan a un problema antiguo, pero ahora asumido con un diagnóstico político explícito y con impacto inmediato en la relación con los países limítrofes.

Paz no habló en abstracto. Denunció que visitantes de Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina se encuentran con trabas, sobreprecios, dificultades para cargar combustible y, en algunos casos, maltrato apenas cruzan la frontera.

El mandatario mencionó sin rodeos el paso por Villa Montes como un punto crítico: “Apenas cruzan Villa Montes los están bolsiqueando. ¿Qué turismo podés tener si ese argentino que llega con ilusión se va con el mal sabor del maltrato que le hemos dado?”, afirmó.

El eje de la crisis: combustible y fronteras saturadas

La escasez de nafta y diésel, los controles excesivos y la negativa a vender combustible a extranjeros incrementaron el clima de tensión en rutas turísticas y corredores internacionales. La falta de provisión no solo perjudica a los residentes bolivianos: también desalienta al viajero que llega con el objetivo de conocer el país, realizar compras o emprender circuitos de montaña y pueblos históricos.

Esta combinación deteriora por igual la imagen internacional del país y la competitividad turística frente a otros destinos del Cono Sur.

Recomponer el vínculo con el visitante

Paz insistió en que mejorar el trato al turista no será un gesto diplomático, sino una política estratégica. Para su gobierno, recuperar la confianza regional implica revisar el funcionamiento de estaciones de servicio, policía fronteriza y controles comerciales, además de un proceso de capacitación para quienes reciben a los viajeros en los primeros kilómetros de ingreso.

El presidente busca reposicionar a su país bajo el concepto de “Bolivia en el mundo”, reforzando una imagen moderna y hospitalaria que hoy, reconoce, está lejos de lograrse.

Impacto directo en Salta y la frontera norte

Para Salta, el diagnóstico no es ajeno. Los pasos Salvador Mazza–Pocitos y Aguas Blancas–Bermejo son el termómetro de ese intercambio turístico y comercial. Cada episodio de sobreprecio en el combustible, demoras, la no venta de naftas y gasoil o maltrato a conductores no solo afecta a quien cruza, sino también el flujo recíproco: menos argentinos deciden visitar Bolivia y también disminuye la llegada de bolivianos a las ciudades salteñas, impactando en hoteles, gastronomía, mercados y transporte.

Lo que viene.- Paz anticipó que su administración trabajará para transformar esta situación en el corto plazo. El desafío no será menor: requiere resolver la crisis de combustibles, rediseñar el sistema fronterizo y establecer estándares claros de atención al turista. "Dejarlos de saquear apenas cruzan la frontera", dijo sin tapujos.

Si Bolivia logra corregir esos puntos críticos, podría recuperar el lugar que históricamente ocupó en el circuito turístico norteño y restituir la confianza entre vecinos que comparten no solo frontera, sino cultura, rutas, ferias y vínculos sociales.