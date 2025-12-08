Cuánto cuesta armar el arbolito de Navidad en Salta: descuentos, precios y variedades

La tradicional fecha del 8 de diciembre volvió a llenar los pasillos de un local del centro, donde desde temprano se observó un intenso flujo de familias y jóvenes en busca de adornos, pesebres, guirnaldas y nuevos arbolitos. Según confirmó Cintia, encargada del salón, las ventas "explotaron" en las últimas horas, en su mayoría por compras de reposición y renovación.

Los arbolitos son el producto más buscado. Los más pequeños, ideales para escritorios o departamentos, se ofrecen a 2.600 pesos, mientras que los modelos nevados y de mayor porte alcanzan los 58.000 pesos. En todos los tamaños rige un 20% de descuento, vigente durante todo diciembre. También se comercializan árboles ya armados y, en algunos casos, con luces incorporadas, pensados para centro de mesa o espacios reducidos, a 12.000 pesos.

En materia de adornos, predominan los colores tradicionales y la tendencia monocromática. Los juegos de pelotas nevadas en rojo parten desde los 4.400 pesos, siempre con 15% de descuento. Los packs más grandes, de 16 piezas, ascienden a 16.000 pesos. Las campanitas clásicas -un símbolo asociado a las tradiciones navideñas- continúan entre los más elegidos y se venden a 4.000 pesos por cuatro unidades. Las boas, utilizadas para aportar volumen y textura, oscilan entre 1.100 y 1.400 pesos, dependiendo del diseño, el largo y el color.

Los accesorios complementarios también mantienen presencia. Las cintas decorativas arrancan en 1.000 pesos, con opciones más anchas a 1.300 pesos y versiones cristalinas o doradas a 1.500 pesos. Las estrellas para la punta del árbol cuestan 2.500 pesos, mientras que los diseños más pequeños, utilizados para distribuir entre las ramas, van desde 1.500 a 2.400 pesos, según modelo y acabado. Las coronas para la puerta muestran una amplia diferencia: desde 1.800 pesos en modelos simples hasta 15.000 pesos en diseños elaborados y de mayor tamaño.

Los pesebres siguen firmes dentro de la elección navideña. La versión mediana cuesta 25.300 pesos, la más pequeña 16.600 pesos y la de mayor tamaño y detalle asciende a 26.300 pesos, con figuras adicionales como pastores y animales.

La tienda funciona de 8 a 13 y de 16.30 a 21, aunque no descartan extender el horario por la demanda. Los descuentos se aplican sobre el precio de góndola y son válidos con tarjeta de crédito, débito, QR o efectivo. También se ofrece tres cuotas sin interés, lo que permite distribuir los gastos de la temporada.

Entre tradición y consumo, el 8 de diciembre volvió a instalarse como la jornada clave para montar el árbol, sumar un adorno nuevo o renovar por completo la decoración. "Algunos se sorprenden con los precios, pero igual se llevan mucha cantidad porque hay descuentos", señaló Cintia, mientras continuaba atendiendo en un salón colmado. El espíritu navideño, una vez más, se expresó en vidrieras brillantes, pasillos repletos y el deseo de llegar a las fiestas con la casa iluminada.