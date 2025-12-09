Milei asistirá hoy a la entrega del Nobel de la Paz a Corina Machado, en Oslo

El presidente Javier Milei viajó anoche hacia la ciudad de Oslo, la capital de Noruega, con el propósito de acompañar a la líder opositora del gobierno venezolano de Nicolás Maduro y fundadora del espacio de centroderecha Vente Venezuela, María Corina Machado, a recibir el Premio Nobel de la Paz.

Días atrás, Milei había recibido una invitación personal por parte de Machado, quien recibirá la distinción internacional mañana a las 9, en una ceremonia que contará con la presencia de otros tres jefes de Estado latinoamericanos.

Además del mandatario argentino, estarán los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Raúl Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa, pudo confirmaron fuentes oficiales.

El vuelo que traslada a Milei al país nórdico partió anoche desde el aeropuerto internacional de Ezeiza a las 20 y tiene previsto arribar hoy a las 13.30.

Mañana, a partir de las 9 se llevará a cabo en el Ayuntamiento de Oslo la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a Machado, después de la cual el presidente argentino aprovechará para entrevistarse a las 11.30 con el rey de Noruega Harald V y a las 13.10 con el primer ministro de ese país, Jonas Gahr Støre.

Concretada esta apretada agenda, Milei abordará el avión que lo traerá de regreso a Buenos Aires, en un vuelo especial a las 16 de mañana, llegando al país a las 9.30 del jueves.

En octubre de este año, Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su "incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha".

La líder de Vente Venezuela afirmó que vive "en la clandestinidad dentro de su país" y que enfrenta constantes amenazas por parte del Gobierno de Maduro.

La entrega del Premio Nobel, ceremonia que se realiza desde el año 1990, se transmitirá en vivo por varias plataformas virtuales.