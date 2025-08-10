¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

San Cayetano
Juventud Antoniana
Central Norte
Primera Nacional
Mountain Bike
Homicidio en tartagal
Manuel Adorni
apuñalados
Fentanilo contaminado
Conflicto en la Franja de Gaza
Policiales

Trágico domingo en Tartagal: un segundo homicidio sacude a la ciudad

En poco tiempo y en distancias cercanas dos personas fueron ejecutadas con un arma de fuego. Si bien no hay confirmación oficial, se trataría de un mismo homicida, quien se encuentra prófugo.
Domingo, 10 de agosto de 2025 18:55
El horror se apoderó de los habitantes de Tartagal: en apenas unas horas fueron denunciados dos homicidios en distintos puntos cercanos a la ruta 86, vía que atraviesa diversos puntos de esa ciudad del departamento San Martín.

Fuentes del norte provincial aseguraron que hasta el momento son dos las personas halladas sin vida en una seguidilla de hechos violentos denunciados por distintos vecinos. 

Por un lado, poco después del mediodía, un hombre que había amenazado a varias personas con un arma de fuego de grueso calibre finalmente se detuvo sobre la banquina de la ruta 86, frente a una asentamiento originario y de inmediato se escucharon detonaciones y los vecinos vieron al hombre en fuga, blandiendo un arma, supuestamente. Al acercarse al vehículo, descubrieron el cuerpo de un hombre ensangrentado y sin vida ya en el interior de un Fiat blanco.

Minutos después, se supo que la policía trabajaba ya sobre el hallazgo de un hombre sin vida a 15 km del lugar donde abandonaron el Fiat blanco. Se trataba de un supuesto intento de robo de una motocicleta de 150 cc, fallido al parecer, y a pocos metros fuentes de aquella ciudad dijeron se hallaba un hombre sin vida.

Ambos hechos tendrían conexión directa, ya que el supuesto robo de motocicleta habria sido anterior al otro suceso violento.

La información es escueta e imprecisa y ninguna fuente oficial confirmó los supuestos homicidios y menos los móviles ni circunstancias de los mismos.

"Dame la moto o te mato"

Minutos después de que se conociera la muerte de una persona dentro de un vehículo, un hombre declaró el robo de su motocicleta tras una amenaza con un arma de fuego. 

"Llegué a comprar carne, me apareió un vago y me pidió las llaves de la camioneta, le dije que no tengo camioneta, que andaba en moto, y me dijo dame las llaves de la moto o te cago matando, estaba re loco, le tuve que dar la moto", expresó la víctima de robo en una transmisión de VideoTar.

Este hecho ocurrió luego de que el ladrón se bajara del vehículo en el que yacía una persona muerta, por lo tanto se cree que es el homicida y que con la motocicleta que sustrajo se dio a la fuga. 

 

 

Temas de la nota

