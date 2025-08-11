Día del Niño: precios accesibles y gran variedad de juguetes en el penal de villa Las Rosas

Con motivo de la celebración del Día del Niño, el Penal de Villa Las Rosas abrió las puertas de su Salón de Exposición y Venta, donde presentó una gran variedad de juguetes fabricados por los internos en los talleres de carpintería, herrería y juguetería. Estos productos, que variaron en precios desde opciones económicas hasta más sofisticadas, ofrecieron alternativas ideales para regalar en esta fecha tan especial.





Juguetes para Todos los Presupuestos

En la exposición se encontraron juguetes de madera, didácticos y clásicos, con precios que oscilaron entre los 6 mil y los 40 mil pesos. Algunas de las opciones destacadas incluyeron cocinitas, casitas de muñecas, castillos y muebles para niños. Por ejemplo, una casa de muñecas grande costó 49 mil pesos, mientras que una cocinita elaborada en madera tuvo un precio de 121 mil pesos. Para quienes buscaron algo más económico, también se ofrecieron juguetes pequeños como camiones y carritos para muñecas, desde 10 mil pesos.





Un Proyecto de Reinserción Social

Todos estos juguetes fueron fabricados en los talleres de labor terapia, una iniciativa que tuvo como objetivo enseñar un oficio a los internos para que, una vez recuperada su libertad, pudieran reintegrarse al mercado laboral. En ese momento, 273 internos formaron parte de este programa. Además de juguetes, en la exposición también se ofrecieron otros productos elaborados en los talleres de carpintería, herrería y encuadernación, entre otros.





Horarios de Atención

La exposición permanecerá abierta durante toda la semana para que los interesados pudieran visitar y adquirir los productos. El horario de atención fue de lunes a jueves, de 8 a 20 horas, los viernes de 8 a 16 horas, y los sábados de 8 a 12 horas.

Más Allá de los Juguetes

Aunque en esta ocasión la exposición se centró en los juguetes, también se pudieron encontrar otros productos de carpintería, orfebrería y lutería. Estos objetos, fabricados con esmero por los internos, representaron una oportunidad para el público de apoyar este proyecto social y, al mismo tiempo, encontrar productos únicos y artesanales.

Con opciones que se ajustaron a todos los gustos y bolsillos, la exposición de juguetes en el Penal de Villa Las Rosas se presentó como una alternativa solidaria para regalar en el Día del Niño. La calidad y la dedicación de los internos se reflejaron en cada uno de los productos, brindando a los compradores la posibilidad de elegir un obsequio con valor social.

Para Más Información

Si buscaste un regalo para el Día del Niño, no dudaste en acercarte al Penal de Villa Las Rosas. La exposición ofreció una gran variedad de opciones y precios para que pudieras encontrar el regalo perfecto.