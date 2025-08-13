Macabro hallazgo en Jujuy: confirman que restos humanos hallados en la casa del presuno asesino serial son de dos desaparecidos

En un escalofriante avance de la investigación que sacude a Jujuy, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó este miércoles que parte de los restos humanos encontrados en la vivienda de Matías Jurado, acusado de ser un asesino serial en el barrio Alto Comedero, pertenecen a Jorge Anachuri y Sergio Sosa, dos de las cinco personas que estaban desaparecidas y cuya búsqueda mantenía en vilo a la provincia.

El anuncio fue realizado por el fiscal regional Guillermo Beller en una conferencia de prensa, donde precisó que los estudios de ADN arrojaron coincidencias con las muestras de ambos hombres.

“Se ha detectado ya el primer resultado respecto al ADN y ha dado positivo para el señor Anachuri y el señor Sosa. Son dos de los desaparecidos que ahora sí tenemos su ADN en el lugar del hecho”, señaló el funcionario judicial.

Si bien las evidencias apuntan a que las víctimas habrían fallecido, Beller aclaró que legalmente no se puede certificar la muerte hasta que se hallen los cuerpos completos. No obstante, calificó el hallazgo como “significativo para la causa” y remarcó que las investigaciones continúan para determinar el destino de las otras tres personas vinculadas al caso.

Búsqueda con tecnología de punta

En las próximas horas se intensificarán los rastrillajes en la propiedad de Jurado y en otros dos lugares investigados. Para ello, ya arribaron a Jujuy un geo-radar de Gendarmería Nacional —único en el país para este tipo de investigaciones— y un equipo de perros especializados en la detección de restos humanos. Las excavaciones en la vivienda están previstas para el lunes 18 de agosto y contarán con la asistencia de un equipo de antropología forense.

Además, ayer llegó a la provincia un equipo de entomología forense, que analizará los insectos presentes en los huesos para estimar el tiempo transcurrido desde la muerte. También se aguardan los resultados de otros perfiles genéticos relevados en el lugar, aunque por respeto a los familiares, las autoridades mantienen reserva sobre la información.

El caso del presuno asesino serial

Jurado, de 37 años, permanece detenido con prisión preventiva por cuatro meses, acusado de homicidio por ensañamiento en perjuicio de Anachuri, un jubilado de 60 años que desapareció el 25 de julio. Sin embargo, la investigación también lo vincula con las desapariciones de Juan Carlos González (60), Juan José Ponce (51), Miguel Ángel Quispe (60) y Sergio Alejandro Sosa (25).

El hallazgo de restos humanos en su vivienda, sumado a los resultados positivos de ADN, refuerza la hipótesis de que Jurado estaría involucrado en una serie de crímenes de alto impacto en la provincia, lo que ha generado horror e indignación en la comunidad jujeña.