A partir de hoy habilitan las preinscripciones digitales para la Feria del Milagro

Al igual que el año pasado, la tradicional Feria del Milagro se llevará a cabo en el parque San Martín para garantizar la comodidad de los feriantes y del público.

Desde hoy quedan habilitadas las preinscripciones digitales para la Feria del Milagro. Los interesados en participar deben realizar el trámite e inscribirse de forma virtual, completando un documento mediante la app Muni Salta.

Se trata de un formulario corto, de fácil lectura y carga ágil de documentación. Se recomienda contar con toda la documentación antes de iniciar la inscripción, ya que se permitirá una carga por DNI.

Los puestos podrán instalarse desde el 11 hasta el 15 de septiembre y no se permitirá que se anoten por menos días. Se destaca que solo el 15% del cupo es para puesteros de afuera de la provincia.

Desde el área manifestaron que la gran demanda que genera la feria del Milagro llevó a una necesidad impostergable de modernizar el sistema de preinscripción. El trámite finaliza con el pago de la tasa municipal y la emisión de la credencial.

El link se dará de baja una vez que se complete el cupo, el cual será de 700.

Habrá ayuda en la Escuela de Emprendedores para quienes, por razones justificadas, no lo puedan hacer por sus propios medios.

Documentación y requisitos:

– DNI (frente y dorso)

– Constancia de CUIL

– Certificado de residencia

– Constancia de inscripción en Arca (se admite constancia de no inscripción)

– Certificado de Discapacidad (en caso de corresponder)

– Seguro individual de riesgos personales, con comprobante de pago en vigencia por el término de la autorización solicitada (No abonar hasta confirmación)

En caso de venta de alimentos deberá agregarse:

– Carnet de manipulación de alimentos

– Matafuego y seguro contra incendios

-La mercadería para la venta debe contar con etiquetado correspondiente: lote, fecha de elaboración, vencimiento.

