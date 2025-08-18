Barrio Solidaridad: inicia el juicio contra la madre que mató a golpes a su hijo

Este miércoles 20 de agosto comenzará en la ciudad de Salta el juicio contra Lidia Raquel Cardozo (41), acusada de provocar la muerte de su hijo Leonel Guillermo Francia (11) en barrio Solidaridad. El hecho ocurrió el 31 de agosto de 2023, cuando el menor ingresó sin vida al hospital Papa Francisco con graves lesiones en su cuerpo.

La acusación de la Fiscalía

Cardozo será juzgada como autora del delito de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo, en perjuicio de su hijo.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, representará al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate.

El proceso estará a cargo de la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, conformada por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello. La audiencia se desarrollará entre este miércoles 20 de agosto y el 9 de septiembre, con la participación de unos 60 testigos citados por las partes.

El hecho que derivó en la imputación

La noche del 31 de agosto de 2023, Cardozo se presentó en el hospital Papa Francisco con su hijo ya sin signos vitales y sostuvo que el niño se había caído desde el segundo piso de su vivienda en construcción. Sin embargo, el examen médico reveló lesiones incompatibles con esa versión.

Leonel presentaba excoriaciones en brazos y piernas, lesiones en el pie, sangrado de oído y una herida profunda en el mentón. El informe de autopsia confirmó que la causa del deceso fue un traumatismo encéfalo craneano grave por lesión punzopenetrante.

Pruebas y antecedentes

La investigación incluyó el análisis de cámaras de seguridad, relevamiento de testigos y diversas diligencias. Estas pruebas permitieron establecer que el menor había sido agredido con un elemento contundente en la cabeza.

Además, se comprobó que meses antes ya había sufrido agresiones físicas por parte de su madre, hechos que fueron denunciados en el ámbito escolar.

Leonel, que cursaba estudios en la Academia Premilitar General José de San Martín, vivía con su madre en una vivienda de tres plantas en barrio Solidaridad.

La querella

El padre del menor se constituyó como querellante en la causa y está representado por abogados particulares, quienes participarán activamente en el juicio.

Lo que viene

El debate oral se extenderá hasta el 9 de septiembre y será clave para determinar la responsabilidad penal de Lidia Cardozo en la muerte de su hijo. La expectativa está centrada en los testimonios y en la valoración de las pruebas incorporadas al expediente.