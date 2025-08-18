VIDEO. Atlético Tucumán perdía 2 a 0 y empató sobre la hora con Sarmiento por el Torneo Clausura

Atlético Tucumán y Sarmiento empataron por 2-2 en el estadio Eva Perón, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025.

El autor de los dos goles del local fue el delantero Joaquín Ardaiz, quien infló la red a los 6 y 44 minutos de la primera mitad, mientras que el atacante Mateo Coronel descontó en 41 del complemento y el extremo Carlos Auzqui igualó en el tercer minuto del descuento.

Con la igualdad, el decano alcanzó la octava plaza de la zona B, con seis puntos, mientras que los dirigidos por Facundo Sava se encuentran un puesto por debajo, con misma cantidad de puntos.

En la próxima fecha, el equipo de Lucas Pusineri deberá recibir a Talleres, el próximo sábado 23 de agosto a partir de las 20:00 horas, mientras que el “Verde” será visitante de Deportivo Riestra, el lunes 25 a las 15:00.

El primer gol de la tarde-noche llegó en la primera situación de riesgo, a los cinco minutos. Con una gran jugada individual, el delantero Iván Morales quedó mano a mano por el costado derecho y picó la pelota por encima del achique del arquero Matías Mansilla, para que luego Ardaiz la empuje al gol, en el segundo palo.

A los 44 minutos, tras una serie de rebotes, el delantero Joaquín Ardaiz controló la pelota desde una posición cercana al punto del penal y sacó un remate muy potente y alto, que entró por el poste derecho del arquero Matías Mansilla para el 2-0.

El decano recién pudo descontar a los 41 minutos, con un centro pinchado desde la izquierda del extremo Nicolás Laméndola, que llegó al segundo palo. El mismo fue cabeceado, de pique al piso, por el delantero Mateo Coronel, cuyo disparo dio en el caño derecho de Acosta y se convirtió en gol.

En el tercer minuto de descuento, cuando el resultado parecía sentenciado, un remate de tijera del delantero Leandro Díaz fue desviado sobre el primer palo por Acosta, pero el rebote dado por el guardameta llegó hasta el segundo poste, por donde apareció Carlos Auzqui para empujarlo al gol y conseguir la igualdad.