Apagón en Salta: un transformador salió de servicio y dejó sin luz a un sector de la ciudad

Un importante corte de energía eléctrica afectó este jueves a distintos sectores de la ciudad de Salta, luego de que saliera de servicio el Transformador N.º 2 de la Estación Transformadora Salta Sur, operada por la empresa transportista TRANSNOA.

Según informó EDESA, la distribuidora del servicio, las causas de la falla aún se encuentran en investigación. La salida de operación del equipo provocó interrupciones en el suministro eléctrico que abarcaron a la zona centro, macrocentro y parte de la zona sur de la capital provincial.

Desde la compañía precisaron que se trabaja de manera coordinada con TRANSNOA para restablecer la energía lo antes posible y minimizar el impacto en los usuarios. Mientras tanto, cuadrillas técnicas permanecen desplegadas en distintos puntos para realizar maniobras que permitan normalizar progresivamente el servicio.

El apagón generó complicaciones en el tránsito y en la actividad comercial, especialmente en el microcentro, donde semáforos y locales quedaron sin funcionamiento.