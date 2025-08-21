Reaparición mesiánica con complejo de superioridad

La fuerte sangría que por estas horas sufre el frente kirchnerista "Fuerza Patria" en Salta, resulta la trayectoria anticipada del desembarco que provocó Juan Manuel Urtubey en las filas partidarias, tras una sugestiva ausencia política y una pretendida reaparición mesiánica, que pisa cabezas y trepa por encima de la dirigencia ortodoxa, de base y más fiel y representativa del pensamiento K.

La salida oficial del Frente Grande, confirmada en las últimas horas por Elia Fernández, es la primera muestra de este malestar que se manifestó no solo filas adentro de las estructuras políticas del peronismo salteño, sino también en la propia sede partidaria de calle Zuviría, donde Juan Manuel Urtubey fue duramente fustigado el domingo último, durante el cierre de listas, en un intercambio verbal por parte de otros dirigentes, quienes lo acusaron de traicionar al peronismo primero y al kirchnerismo después, sin olvidarse de su cuestionada gestión al frente de la provincia durante doce años.

Pero la tensa situación no queda solo en el espacio fragmentado tras la llegada del exgobernador y ahora candidato a senador nacional. El peligro, para todo el frente opositor, también está dado por un evidente resentimiento hacia la figura de Urtubey.

Es que el exmandatario acumuló en las últimas horas calificativos y definiciones de todo calibre: desde "oportunista" hasta "traidor premiado", pasando por " un arrepentido con complejo de superioridad" y "el caballo de Troya" que vino a voltear la unidad del PJ en la provincia. Toda esa carga verborrágica salió de los sectores que hoy deberían estar apoyándolo en su campaña contra las políticas libertarias.

Verónica Caliva, apoderada del Partido del Trabajo y del Pueblo en el distrito Salta, también anticipó a este medio que "mañana -por hoy- quedará formalizado nuestro retiro", con lo cual será la segunda fuerza de base que se aparta de Fuerza Patria, en repudio a la irrupción de Urtubey en el espacio.

Mientras tanto Unidad Popular Salta, anticipó que su integración al frente que comanda Urtubey se debatirá este sábado 23 de agosto en un congreso partidario para establecer si permanecen en ese espacio, o bien salen del sector para apoyar la candidatura de Sergio Leavy por el Partido de la Victoria. Desde UP aseguran que el Oso es quien "tiene mayor representatividad con el conjunto".

El escenario se presente dificultoso para la conformación de una oposición real a las políticas libertarias y este es el mejor escenario que LLA puede esperar.