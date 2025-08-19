PUBLICIDAD

Espectáculos

El descargo de Andrés Gil tras ser señalado como el supuesto amante de Gimena Accardi

El actor aseguró que los rumores son falsos.
Martes, 19 de agosto de 2025 20:46
Andrés Gil utilizó sus redes sociales para hablar de los rumores de infidelidad que lo salpicaron en las últimas horas, luego de que Gimena Accardi confirmara que estuvo con otro hombre, mientras seguía casada con Nico Vázquez.

"Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso", escribió el actor, que se encuentra en pareja con Candela Vetrano, con quien hace pocos meses tuvo a su primer hijo.

"Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra e teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento", agregó el actor, que aún tiene que subirse al escenario con Accardi, ya que les quedan tres funciones de la gira con el espectáculo "En otras palabras".

"Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa, gracias", concluyó Andrés Gil, con el fin de despegarse de esta situación sentimental entre Accardi y Vázquez, en la que él no tendría nada que ver.

Según manifestó la actriz, el hombre con el cual fue infiel sería un "random", es decir, una persona que conoció de manera ocasional, con quien tuvo un desliz, y no una relación paralela.

