Salta

Cómo votaron los diputados salteños  la caída del veto de Milei a la emergencia en discapacidad

La Cámara de Diputados dio un fuerte revés al Gobierno y rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La oposición logró los dos tercios necesarios y ahora el debate pasa al Senado. En Salta, la votación dejó a los legisladores divididos en dos bloques bien marcados.
Miércoles, 20 de agosto de 2025 16:35
La Cámara de Diputados protagonizó este miércoles una jornada histórica al rechazar con 172 votos afirmativos, 73 en contra y 2 abstenciones el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, impulsada para actualizar los aranceles de los prestadores del sector y crear una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.

El resultado marcó un duro revés legislativo para Javier Milei, que había vetado la iniciativa con el argumento de que atentaba contra el equilibrio fiscal. Con la mayoría especial alcanzada, el proyecto vuelve a estar vigente y ahora será el Senado quien defina los próximos pasos.

Cómo votaron los diputados salteños

En el caso de Salta, los siete legisladores nacionales se dividieron en dos bloques claros:

A favor de la ley y contra el veto presidencial:

  • Pamela Calletti (Innovación Federal)
  • Emiliano Estrada (Unión por la Patria)
  • Yolanda Vega (Innovación Federal)
  • Pablo Outes (Innovación Federal)

En contra de la ley y a favor del veto presidencial:

  • Julio Moreno Ovalle (La Libertad Avanza)
  • Emilia Orozco (La Libertad Avanza)
  • Carlos Zapata (La Libertad Avanza)

Con este resultado, la representación salteña quedó dividida 4 a 3, inclinándose la mayoría hacia la oposición al Gobierno nacional.

 

 

 

 

 

 

