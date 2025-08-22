Juicio por la muerte del niño de 11 años: Albañiles complicaron a la madre de Leonel Francia

En la Sala I del Tribunal de Juicio prosigue la audiencia de debate seguida contra Lidia Cardozo, imputada por homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo, en concurso real, en perjuicio de su hijo de 11 años, Leonel Francia.

Ayer se recibieron nuevas declaraciones testimoniales. Entre otros, se escuchó el relato de los albañiles que se encontraban realizando una obra en el domicilio de la acusada el día del hecho. Precisamente fue uno de ellos quien se ocupó de trasladar a la víctima al hospital en su camioneta. El testigo contó que trabajaba allí desde hacía alrededor de cuatro meses junto a otros dos albañiles que había subcontratado.

Dijo que llegaban todos los días a las 8 y la dueña de casa les abría la puerta. Pero el 31 de agosto de 2023 ella le mandó un audio como a las 7.30 avisándole que no iba a estar a esa hora. Él le dijo que igualmente la iban a esperar afuera. Llegaron a horario y aguardaron hasta alrededor de las 9. Entonces él le envió un audio preguntándole si se iba a demorar mucho más. A los cinco minutos ella abrió el portón. Estaba adentro.

Ellos pasaron y subieron directamente a la planta alta, donde estaba la obra. Como a las 11.45 uno de sus compañeros le avisó que la acusada lo llamaba. Él bajó. La mujer estaba llorando y le dijo que necesitaba ayuda porque su hijo se había desmayado. Le preguntó dónde estaba el niño y ella lo llevó hasta el cuarto. Él se quedó en la puerta. Ella entró y cargó al niño, que estaba en la cama envuelto en una sábana, y se lo entregó.

El testigo indicó que no vio el rostro del menor porque estaba cubierto. Sí apreció que el nene estaba sin ropa, solo tenía un short. La acusada le pidió que la llevara al hospital en su camioneta. Él accedió. Puso al niño en el asiento de atrás, donde también subió su madre. El albañil mencionó que la sábana que cubría al menor se corrió y pudo observar que tenía sangre seca en la oreja.

El albañil relató que cuando volvió al inmueble de barrio Solidaridad observó más detenidamente el lugar y vio sangre sobre el capó del auto estacionado. Y gotas de sangre en otros sectores. Le comentó a sus compañeros que algo raro había pasado ahí.

Consultado sobre lo que observaba a diario en el domicilio de la acusada, aportó que casi siempre estaban solos ella y el niño. Dijo que se notaba que el menor le tenía miedo a su madre. Mencionó que días antes del hecho vio al chico con golpes en la oreja y sangre en la nariz. Le preguntó qué le había pasado y le dijo que estaba enfermo. Agregó que la acusada maltrataba a su hijo verbalmente. Los testigos hicieron referencia a las pilas de ropa que la imputada estaba lavando cuando ellos llegaron esa mañana.

El hecho ocurrió el 31 de agosto de 2023 en barrio Solidaridad. Ese día, la víctima ingresó sin vida al hospital Papa Francisco, con una grave lesión en la cabeza.