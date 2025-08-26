Un mural sobre el trabajo en la ciudad de Salta

La Municipalidad continúa con el Plan de Intervenciones Artísticas y Murales, una iniciativa que busca embellecer el espacio público. En inmediaciones de plaza España, sobre calle Coronel Suárez, se inauguró un nuevo mural a cargo de la artista salteña Micaela Rozas, quien explicó los detalles de la intervención.

"Nos costó un poco hacerlo, era un desafío bastante grande y quisimos representar todo lo que es la lucha obrera y, sobre todo, lo importante que es el trabajo para estos tiempos. Buscamos darle lugar a otros trabajos que no son los convencionales y transmitir un mensaje que sea motivador y esperanzador. Nos parece un trabajo súper genuino, que difunde nuestro arte, que muchas veces pasa desapercibido, y que representa también una gran experiencia y propuesta laboral", expresó.

La propuesta de la comuna tiene como objetivo, no solo mejorar la estética urbana, también propone un cambio profundo, ya que cada mural se convierte en una declaración de identidad y pertenencia que fortalece los vínculos comunitarios.

Cabe recordar que el municipio lleva adelante un relevamiento de artistas de la ciudad en el marco de este plan de intervenciones, por lo que aquellos interesados en formar parte, pueden hacerlo a través del siguiente formulario: https://n9.cl/relevamientomurales

Sobre la artista

Con formación en diseño gráfico y como estudiante del Profesorado de Artes Visuales, Micaela Rozas ha consolidado una trayectoria destacada en el muralismo. Su experiencia abarca la realización de murales de diferentes dimensiones, siendo convocada por instituciones y organizaciones que reconocen en su obra la capacidad de transmitir mensajes profundos y emotivos.

Rozas se distingue por su habilidad para captar y reflejar rasgos identitarios de las comunidades, interpretar la esencia de los espacios públicos y trabajar de manera colaborativa con los vecinos para transformar paredes en relatos colectivos. Su carrera de muralista ha sido reconocida con premios y menciones.