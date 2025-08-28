Difunden más audios de Spagnoulo con detalles sobre supuestos manejos corruptos con las droguerías

Las grabaciones clandestinas al exfuncionario Diego Spagnuolo siguen apareciendo, como un goteo diario. Una nueva tanda de audios atribuidos al expulsado director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) refleja conversaciones en las que se airean detalles de un supuesto esquema de corrupción para beneficiar a la droguería Suizo Argentina, cuyos directivos están bajo investigación judicial.

La voz atribuida a Spagnuolo acusa al armador libertario Eduardo “Lule” Menem de gestionar esa relación, habla de manera muy despectiva de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y critica el trabajo del secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni. Se desconoce en que momento, por quién y con qué métodos fueron obtenidas esas conversaciones privadas. Los publicó este miércoles el canal de streaming Carnaval, sin dar precisiones del origen.

“Están todas las empresas calientes. Es cuestión de que vayan a preguntar para que los tipos empiecen a hablar”, dice quien sería Spagnuolo en uno de los nuevos audios. Se refiere a las droguerías que proveían los medicamentos para la Andis.

“A ver, nosotros ya tenemos todos repartido -explica-. Vos sabés que vendés 10. Yo sé que vendo 15 y este vende 40 y este vende 30. Esa era la repartija que había. Este vendía 30, la Suizo. ¿Hoy qué pasa? La Suizo vende 60 y ustedes venden 10, 10 y 20. Y venden poronga. Lo bueno lo vendo yo y vendo la mayor cantidad y cobro siempre primero, y todo. Esta que tenía el 40 por ciento, hoy tiene el 20 y lo mean obviamente está recaliente. Esta tiene más guita que esta. Son desprolijos. Todo eso es Lule. Todo eso es Lule".

Ahí hace una referencia grosera sobre la hermana del Presidente y cierra con la siguiente frase: “Además, vos lo ves, negro desagradable. ¿Vos viste lo feo que es? Este está dejando los dedos pegados. Hace seis meses que recién llegamos y estás haciendo este zafarrancho". Después de un aparente corte de edición, la voz continúa: “Karina es una mina que hacía tortas, tiraba las cartas y hoy maneja todo esto, ¿cómo hacés?”.

De esa manera da más detalles de lo que ya se hacía mención en el primero de los audios, difundido el martes de la semana pasada y que provocó, primero, la expulsión de Spagnuolo, y luego la apertura de una causa en la justicia federal para investigar supuestos sobornos en las compras del área de discapacidad.

La queja por los sueldos

En otra de las grabaciones, la voz atribuida a Spagnuolo se queja airadamente por los bajos sueldos de los funcionarios. Da a entender que eso les genera ruido porque no pueden justificar los ingresos en blanco.

“Yo estoy cobrando... En enero cobré 3 palos. Ahora estoy cobrando 2 palos 800 porque me subieron un límite a los aportes. Ahora sigo cobrando eso y viene ganancias. Y la conchuda de Karina congeló los salarios de los funcionarios. Y vos decís, che loco, a los funcionarios no les cierra el blanco”, relata. Y sigue: “Yo soy soltero, no tengo hijos, 2 palos 800 me sobra. En blanco. Pero tenés dos hijos, vivís en un country, los tenés que mandar a la escuela, la obra social... no te cierra”.

Dice luego que los funcionarios de Sandra Pettovello en el Ministerio de Capital Humano se fueron por los bajos salarios. “Se le fueron a la mierda porque, dicen, estoy cobrando dos mangos y encima no puedo meter la mano, no puedo sacar un mango. Porque, a ver... quiero ser muy preciso en esto. Es necesario sacar guita de algún lado para repartirla entre la gente para que te funcione. Al que queda pagale bien”.

Fuente: La Nación