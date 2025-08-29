Gustavo Sáenz en Metán: "A muchos dirigentes políticos lo único que les importa son las elecciones"

En el marco de las próximas elecciones legislativas nacionales en octubre, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expresó su descontento con la actitud de varios dirigentes políticos, quienes, según él, están más enfocados en sus intereses electorales que en los problemas reales que enfrenta la población. Sáenz destacó que mientras los ciudadanos atraviesan momentos difíciles, muchos políticos parecen priorizar sus estrategias para los comicios, dejando de lado las necesidades urgentes del país y de las provincias.

El mandatario salteño también hizo referencia a la situación política actual, marcada por un clima de polarización y tensiones. "El que habla de odio todo el día genera odio. Si sembrás odio, vas a cosechar odio", advirtió Sáenz, haciendo un llamado a terminar con las campañas de odio que, a su juicio, solo alimentan la división. Instó a los dirigentes políticos a centrarse en los problemas reales que aquejan a la sociedad, en lugar de seguir perpetuando un discurso destructivo.

Sáenz subrayó que el verdadero desafío del país no son las elecciones en sí, sino las dificultades que enfrenta la gente a diario. "Mientras la gente la está pasando mal, a muchos dirigentes políticos lo único que importa son las elecciones", afirmó el gobernador. Según él, esta desconexión con la realidad social demuestra que muchos políticos se encuentran más enfocados en ganar apoyo para sus campañas que en resolver los problemas estructurales que afectan a la población, lo que alimenta aún más la frustración y el malestar ciudadano.

Las declaraciones las realizó ante diferentes medios y periodistas de Metán, localidad del sur de Salta, donde el gobernador lanzó el plan provincial para fomentar el deporte, Meta.

Consultado sobre su relación con el presidente Javier Milei, Sáenz indicó que mantiene una "buena relación con todos los presidentes", pero aclaró que su verdadera prioridad son los salteños. "Si a los salteños los perjudican las decisiones que se dan a nivel central, como lamentablemente ha sucedido muchas veces debido a políticas centralistas, no voy a estar al lado de ellos. Voy a estar defendiendo a los salteños", expresó el gobernador.

Por otra parte, el mandatario salteño no dudó en ser contundente en su reclamo sobre la falta de avances en la Ruta Nacional 9/34, una obra clave para la provincia, y aseguró que si no continúan las obras, instalará una carpa en la Casa Rosada hasta que se retomen. "Si no continúan las obras sobre la Ruta 9/34, este gobernador va a instalar una carpa en la Casa Rosada y se va a quedar ahí hasta que se sigan haciendo", afirmó Sáenz, quien se mostró firme en su postura de defender los intereses de Salta.

El mandatario salteño se refirió así al reclamo permanente de la provincia por esta ruta, obra que Nación reanudó recientemente por el compromiso adquirido. "Avanza a paso lento, pero me prometieron que se lo harán con mayor fuerza y como corresponde", dijo. Sáenz destacó el compromiso asumido por el Gobierno nacional en junio del año pasado, aunque lamentó que la obra haya sido paralizada en varias ocasiones.