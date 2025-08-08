Vuelve la Feria Holística este sábado en la la plaza España

La Municipalidad de Salta, a través de la Subsecretaría de Paseos de Compras, invita a salteños y turistas a disfrutar de la XXV edición “Luna Llena de Mancias, Oráculos y Feria Holística”. Tendrá lugar el sábado 9 de agosto, en plaza España, de 11 a 22.

La propuesta busca reunir y dar a conocer el trabajo de las personas que se dedican a prácticas como: tarot, runas, péndulos, entre otras. Además, agrupa a aquellos artesanos que confeccionan productos relacionados a la temática holística, como son velas, sahumerios, cascadas para sahumerios y veladores.

En esta oportunidad, se realizará la tradicional celebración a la Pachamama, a las 18. Iniciará con la apertura y limpieza del mojón para continuar con el agradecimiento y convite. Para ello quienes deseen participar pueden traer sus propias ofrendas.

Es relevante destacar que es la única feria de dicha temática en la ciudad y que está reconocida como de interés municipal, a través de la Resolución N° 607 del Concejo Deliberante (octubre 2024).

Los asistentes disfrutarán de actividades, talleres, productos y servicios que abarcan lo holístico y lo espiritual. Además, durante la jornada se sumarán foodtrucks con patio de comidas.

