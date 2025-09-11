Schiaretti y el armado de Provincias Unidas

El primer candidato a diputado nacional de Provincias Unidas por la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, encabezó ayer una reunión junto a postulantes del mismo espacio político de distintas provincias del norte y Cuyo, con el objetivo de apuntalar la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 26 de octubre.

"Recibí en Córdoba a dirigentes de La Rioja, San Juan, Mendoza, Catamarca, San Luis y Chaco, que nos acompañarán como candidatos a legisladores en las elecciones del 26 de octubre", señaló el exgobernador de la provincia mediterránea.

Según expresó en declaraciones a los medios, junto a los dirigentes que participaron del encuentro comparten "un mismo desafío" que es el de "construir una Argentina verdaderamente federal, que impulse la producción, genere trabajo y lo haga con sensibilidad social".

Cumbre en Río Cuarto

Este encuentro tuvo lugar en la previa a la cumbre de gobernadores de Provincias Unidas en Río Cuarto, evento que reunirá a Schiaretti junto los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de Chubut, Ignacio Torres, de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de Jujuy, Carlos Sadir.

Se prevé que esta foto de los principales referentes de Provincias Unidas tenga lugar mañana, en una imagen que será una demostración de fuerza y un mensaje hacia la Casa Rosada.