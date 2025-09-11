Asesinaron a Charlie Kirk, activista aliado de Donald Trump, mientras daba un discurso

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comunicó que el reconocido influencer de derecha, Charlie Kirk, murió este miércoles tras sufrir un disparo el campus de Utah Valley University en el medio de una charla.

Así lo anunció el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social: "el gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie".

"Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros", añadió. "Melania, mi más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!", concluyó Trump.

Asimismo, el presidente estadounidense comunicó que "en honor a Charlie Kirk, un verdadero Gran Patriota Americano, voy a ordenar que todas las banderas de Estados Unidos sean izadas a media asta en todo el país hasta el domingo por la tarde a las 6 p.m".

Cuándo y dónde recibió el disparo Charlie Kirk

El hecho ocurrió este miércoles en el campus de Utah Valley University. El influencer republicano de 31 años se encontraba dando una charla cuando recibió un disparo en su cuello.

"Se realizó un solo disparo en el campus contra un orador invitado", había comunicado la universidad a los pocos minutos de haberse dado el ataque. Aún no está confirmada la detención del tirador.

Por otro lado, la universidad informó que el disparo se produjo desde el Centro Losee, un edificio dentro del campus, ubicado aproximadamente a unos 200 pies (casi 61 metros) de donde se encontraba Charlie Kirk. El tirador no sería un estudiante de la misma. Asimismo, indicaron que el campus permanecerá cerrado y que todas las clases fueron suspendidas.

La cercanía de Charlie Kirk a Donald Trump

Charlie Kirk es un reconocido activista de derecha y partidario del presidente Donald Trump, con quien mantuvo mucha cercanía previo a que este ganara las últimas elecciones. Incluso habló en una convención presidencial en 2024, días antes del intento de asesinato que sufrió el mandatario.

Además, Trump se pronunció varias veces a favor de Kirk durante su campaña, a quien calificó de "increíble", de poseer un "talento especial" y de que "está ahí luchando".

El propio mandatario también estuvo presente en uno de los mítines de Turning Point USA, la organización fundada por Kirk que busca difundir ideas conservadoras entre distintos estudiantes universitarios del país. "Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!", posteó el mandatario en su cuenta de Truth Social al enterarse del ataque.