Padrones truchos en Aguas Blancas: en una sola calle del pueblo figuraban 793 votantes

El relevamiento judicial sobre el padrón electoral de Aguas Blancas, que se dio a conocer este viernes, reveló una situación insólita en la calle 20 de Febrero, de apenas 619 metros de extensión. Allí están inscriptos 793 votantes, una cifra que no guarda relación con la realidad: la arteria muestra espacios verdes, terrenos baldíos, hoteles y depósitos de mercadería, con muy pocas viviendas efectivas.

En esa calle, además, se encuentra la sede de la Municipalidad y una plaza que ocupa gran parte de una manzana.

Este caso, el más abultado de la investigación, dejó en evidencia el crecimiento ficticio del padrón en la localidad salteña, en la frontera con Bolivia.

Calle 20 de Febrero, en Aguas Blancas. Foto: Google Maps

La irregularidad se replica en otras calles: en 25 de Mayo, que tiene una longitud de unos 520 metros -tres cuadras- y donde se registran 729 votantes; en 9 de Julio, 700; en Rivadavia, 324; y en Agua Blancas, 485. Incluso en algunas esquinas concretas aparecen datos llamativos, como 26 electores en la intersección de 9 de Julio y Rivadavia, y 39 en 25 de Mayo y Güemes.

Las inconsistencias en los domicilios -con electores declarados en lugares que no son viviendas- encendieron las alarmas de la justicia federal en Salta.

La magnitud de las irregularidades plantea un desafío directo a la transparencia electoral en una zona estratégica y de alta sensibilidad por su cercanía con la frontera boliviana.

Calle 25 de Mayo, en Aguas Blancas. Foto: Google Maps

La investigación del fiscal federal con competencia electoral en el distrito de Salta, Ricardo Toranzos, estableció además que en el municipio existen más de 2.000 inscripciones irregulares en el padrón electoral.

La localidad, que tiene 3.648 habitantes según el censo 2022, cuenta actualmente con 5.736 electores habilitados para votar, lo que representa un 57,2% más de votantes que de habitantes.