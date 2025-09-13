Milagro en Salta: EN VIVO, minuto a minuto, peregrinos llegan a la Catedral para honrar al Señor y la Virgen del Milagro

inicia sesión o regístrate.
El Milagro en Salta vive sus días más emocionantes con miles de peregrinos y pergrinos que, entre lágrimas y alegría, llegan a los pies del Señor en la Catedral de Salta para honrar al Señor del Milagro y a la Virgen del Milagro. En este especial en vivo seguimos minuto a minuto cada detalle de la fe, la devoción y el amor que se expresan a los santos patronos.
Peregrinos de Joaquín V. González
Peregrinos de Molinos
Peregrinos de Hipólito Yrigoyen
Peregrinos de Payogasta, Cachi
Peregrino de Catamarca