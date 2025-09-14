"Tenemos los votos para rechazar el veto" por los ATN

El senador nacional por Corrientes y jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, lanzó una advertencia al oficialismo tras el avance de los vetos presidenciales.

"Si el Gobierno se maneja dentro de los cánones legales, no tiene por qué tener problemas. Pero si no respeta los límites que le pone el Congreso, lo que se va a desgastar es su legitimidad con la gente", aseguró en Radio Rivadavia.

El senador adelantó que en Diputados "los números están muy cerca de los dos tercios" para insistir con leyes como el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica en el Garrahan. Además, anticipó que en el Senado se tratará la próxima semana el proyecto de reparto de los ATN, también vetado por Milei. "Creo que tendremos los números para rechazar el veto y sostener la ley", aseguró.

El legislador analizó el presente político luego del encuentro de gobernadores de Provincias Unidas en Río Cuarto, donde se consolidó un espacio común para defender el federalismo.

Vischi señaló que el grupo busca superar los extremos: "Un extremo donde el Estado debía resolver todo y terminó en una gran farsa, y otro extremo que hoy pretende destruir el Estado".

El dirigente radical recordó que durante casi dos años acompañaron varias políticas del Gobierno nacional, pero advirtió que la relación comenzó a deteriorarse con la designación de jueces de la Corte por decreto. "Ahí el Gobierno decidió dar un paso más sin querer acordar ni dialogar. Eso afectó la seguridad jurídica y la confianza del inversor", afirmó.

"No estamos en la idea de dar ningún golpe a la institucionalidad, pero sí en la de defender al federalismo y a las provincias frente a un Gobierno que no ha tenido reciprocidad con el apoyo que recibió", señaló.