Caso Jimena Salas: Tras la muerte del principal acusado, reprogramaron el juicio para el 24 de septiembre

El juicio por el femicidio de Jimena Salas comenzará el próximo miércoles 24 de septiembre. Así lo resolvió hoy el tribunal que integran los jueces José Luis Riera (presidente), Mónica Faber y Maximiliano Troyano (vocales).



La decisión fue anunciada en una audiencia realizada esta mañana en la que estuvieron presentes los miembros de la Unidad Fiscal integrada por los fiscales Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores, y el defensor de los imputados Marcelo Arancibia. Como querellante en representación de la familia de la víctima estuvo presente Pedro Javier Arancibia.



Durante la misma, luego de escuchar a las partes y por cuestiones humanitarias y con la finalidad de garantizar el derecho de defensa el Tribunal difirió el inicio del juicio para el próximo 24 de septiembre debido al fallecimiento del acusado Javier Nicolás Saavedra, hecho ocurrido ayer.



Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra están coimputados por el delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas, femicidio en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.



La muerte de Salas ocurrió el 27 de enero de 2017 en barrio San Nicolás de la localidad de Vaqueros. Ese día se recibió una alerta telefónica al servicio de Emergencias 911 por parte de quien fuera el esposo de la víctima, Jimena Salas. El hombre informó que cuando llegó a su domicilio encontró el cuerpo sin vida de su pareja. La damnificada presentaba signos de violencia provocados mediante el uso de arma blanca.