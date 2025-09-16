¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Espectáculos

Daniela Celis tras el accidente de Thiago Medina: "Estoy destrozada por dentro"

La exmujer de Thiago Medina contó cómo sigue su cuadro de salud.
Martes, 16 de septiembre de 2025 20:41
Daniela Celis habló con Intrusos, acompañada por Nacho Castañares, su amigo desde que entraron a la casa de Gran Hermano, para contar detalles sobre la salud de Thiago Medina, su expareja y padre de sus gemelas Laia y Aimé.

"Todo es muy difícil, no me quiero agarrar de algo, solo me queda tener fe y esperanzas para que Thiago esté bien. Tengo que estar fuerte por mis nenas", aseguró la joven.

 

 

Con lágrimas en los ojos, Daniela confesó que está viviendo su peor momento: "Estoy destrozada por dentro. Es un diagnóstico reservado, está en terapia intensiva".

Al ser consultada sobre cómo se enteró del accidente, contó que lo llamó varias veces y después de un tiempo la atendió la voz de una mujer: "Me dijo 'estábamos esperando tu llamado, Thiago tuvo un accidente, está en el hospital'".

"Mi familia vino y me fui volando a verlo. Quiero ir a la casa de la persona que ayudó a Thiago para agradecerle. A Thiago lo vi una sola vez el domingo y quiero que sepa que las nenas están bien", expresó Celis.

