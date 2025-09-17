Sáenz expresó su apoyo a la educación pública, la salud y cuestionó el origen del desequilibrio fiscal

Mientras la Cámara de Diputados de la Nación trataba este miércoles temas vinculados al financiamiento universitario y a la atención pediátrica, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a los legisladores del norte del país.

En una publicación dirigida especialmente a los diputados del NOA y NEA, el mandatario provincial pidió “dejar de lado las banderías políticas” para respaldar dos áreas que consideró esenciales para el interior: las universidades públicas y los programas de salud infantil.

“Defiendan las oportunidades de sus jóvenes en cada una de estas universidades, defiendan la salud de los miles de niños que fueron curados y que hoy tienen vida gracias al Garrahan”, escribió Sáenz, en alusión al impacto que tienen esas instituciones en las provincias del norte.

El gobernador remarcó que el déficit fiscal “no está” en la educación ni en la salud y sostuvo que es posible financiar y auditar al mismo tiempo. “Me parece bien financiar y auditar. Pueden ir de la mano y así debe ser”, expresó.

También advirtió sobre las desigualdades en infraestructura médica entre Buenos Aires y las provincias. “El mejor médico es Aerolíneas Argentinas”, señaló, al referirse a los traslados que deben realizar los pacientes del interior para acceder a tecnología y tratamientos.

Por último, reiteró su pedido para que se garanticen las oportunidades de “miles de jóvenes que sueñan con estudiar en la universidad” y para sostener la atención que brinda el Hospital Garrahan a niños de todo el país.