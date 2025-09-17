PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
26°
17 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Día del Profesor
Gustavo Sáenz
Hablemos de lo que viene
Diputados
Copa Liberadores
Latin Grammy
Andy Kusnetzoff
Dólar blue en Salta
Ley de Financiamiento Universitario
Copa Argentina
Día del Profesor
Gustavo Sáenz
Hablemos de lo que viene
Diputados
Copa Liberadores
Latin Grammy
Andy Kusnetzoff
Dólar blue en Salta
Ley de Financiamiento Universitario
Copa Argentina

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR BLUE

$1490.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Dólar blue en Salta: con inestabilidad y nueva suba, así cotizó la divisa de EEUU en el mercado paralelo

La jornada estuvo marcada por la inestabilidad y la diferencia de precios según el lugar de operación, lo que reflejó la tensión en torno al valor de la moneda estadounidense.
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 18:11
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La cotización del dólar registró una nueva suba este miércoles en la ciudad de Salta y tiene que ver con la escalada del dólar mayorista.

En el mercado informal, la divisa se ofrecía a $1.460 para la compra y $1.520 para la venta. En tanto, en las oficinas financieras, el billete se ubicaba en $1.485 para la compra y $1.510 para la venta.

La jornada estuvo marcada por la inestabilidad y la diferencia de precios según el lugar de operación, lo que reflejó la tensión en torno al valor de la moneda estadounidense.

El Banco Central salvó a Javier Milei

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y vendió US$53 millones, producto de la escalada del dólar mayorista hacia el límite del techo de la banda de flotación.

De esta manera, la entidad a cargo de Santiago Bausili tuvo que vender parte de sus reservas para contener la suba del tipo de cambio mayorista, el cual cerró en $1.474,5.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD