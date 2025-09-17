Dólar blue en Salta: con inestabilidad y nueva suba, así cotizó la divisa de EEUU en el mercado paralelo

La cotización del dólar registró una nueva suba este miércoles en la ciudad de Salta y tiene que ver con la escalada del dólar mayorista.

En el mercado informal, la divisa se ofrecía a $1.460 para la compra y $1.520 para la venta. En tanto, en las oficinas financieras, el billete se ubicaba en $1.485 para la compra y $1.510 para la venta.

La jornada estuvo marcada por la inestabilidad y la diferencia de precios según el lugar de operación, lo que reflejó la tensión en torno al valor de la moneda estadounidense.

El Banco Central salvó a Javier Milei

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y vendió US$53 millones, producto de la escalada del dólar mayorista hacia el límite del techo de la banda de flotación.

De esta manera, la entidad a cargo de Santiago Bausili tuvo que vender parte de sus reservas para contener la suba del tipo de cambio mayorista, el cual cerró en $1.474,5.