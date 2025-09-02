VIDEO. Gustavo Sáenz cantó a capela frente a gobernadores en el Teatro Colón para reclamar federalismo

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, protagonizó un hecho llamativo durante un evento realizado en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires. A capela y sin micrófono, levantó la voz para entonar unos versos de la canción “Una canción de aquí”.

“Del interior yo quiero a mis paisanos, que siempre dan sin pedir nada a cambio… no te me caigas, no todo es la Capital”, recitó Sáenz ante los presentes, en un gesto cargado de simbolismo que apeló a la identidad del interior del país frente al centralismo porteño.

El episodio ocurrió en un evento organizado por el Grupo Clarín a la que asistieron varios gobernadores y dirigentes, en un contexto político marcado por la tensión con el presidente Javier Milei.

El mandatario salteño aprovechó la oportunidad y eligió recurrir a la música para transmitir un mensaje de reclamo por un federalismo “real”.

La escena generó sorpresa y comentarios entre los asistentes, ya que no se trató de un discurso formal sino de una intervención artística que buscó instalar el debate sobre la distribución equitativa de recursos y oportunidades entre provincias y Capital Federal.

"Una canción de aquí" fue compuesta en 1995 por Facundo Saravia, un exintegrante del desaparecido grupo folclórico Los Chalchaleros.