¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
14°
2 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Cristina Kirchner
Boca Juniors
Creer o reventar
Senda india
Donald Trump
audios de karina milei
Tini Stoessel
criptoescándalo por $Libra
Gustavo Sáenz
Escándalo de los audios
Cristina Kirchner
Boca Juniors
Creer o reventar
Senda india
Donald Trump
audios de karina milei
Tini Stoessel
criptoescándalo por $Libra
Gustavo Sáenz
Escándalo de los audios

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR BLUE

$1360.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

VIDEO. Gustavo Sáenz cantó a capela frente a gobernadores en el Teatro Colón para reclamar federalismo

El gobernador de Salta sorprendió al interpretar una canción de Facundo Saravia en el emblemático teatro porteño. En un gesto político en medio de la tensión con Javier Milei, pidió que la voz del interior también sea escuchada.
Martes, 02 de septiembre de 2025 21:16
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, protagonizó un hecho llamativo durante un evento realizado en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires. A capela y sin micrófono, levantó la voz para entonar unos versos de la canción “Una canción de aquí”.

“Del interior yo quiero a mis paisanos, que siempre dan sin pedir nada a cambio… no te me caigas, no todo es la Capital”, recitó Sáenz ante los presentes, en un gesto cargado de simbolismo que apeló a la identidad del interior del país frente al centralismo porteño.

 

El episodio ocurrió en un evento organizado por el Grupo Clarín a la que asistieron varios gobernadores y dirigentes, en un contexto político marcado por la tensión con el presidente Javier Milei.

El mandatario salteño aprovechó la oportunidad y eligió recurrir a la música para transmitir un mensaje de reclamo por un federalismo “real”.

La escena generó sorpresa y comentarios entre los asistentes, ya que no se trató de un discurso formal sino de una intervención artística que buscó instalar el debate sobre la distribución equitativa de recursos y oportunidades entre provincias y Capital Federal.

"Una canción de aquí" fue compuesta en 1995 por Facundo Saravia, un exintegrante del desaparecido grupo folclórico Los Chalchaleros. 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD