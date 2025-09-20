Por un grave accidente entre Chaco y Corrientes, uno de los "Airbag" cruzó en lancha para llegar a su show

El grave accidente en cadena registrado este viernes por la tarde en el puente interprovincial General Manuel Belgrano, que une Corrientes con Resistencia, no solo dejó varios heridos y un importante corte de tránsito, sino que también impactó en la agenda cultural de la capital correntina.

La banda Airbag tenía programado un recital esa misma noche en la ciudad, y la situación complicó la llegada de sus integrantes. Gastón Sardelli, uno de los integrantes del grupo, sorprendió al contar en su cuenta de X que debió cruzar el río Paraná en lancha para poder cumplir con la cita con sus fanáticos.

“Básicamente estoy cruzando el río en una lancha para llegar al concierto…”, escribió el músico en sus redes, generando repercusión entre sus seguidores.

A pesar de las dificultades ocasionadas por el siniestro vial y las demoras que generó en la región, el show finalmente pudo llevarse adelante.

